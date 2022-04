¿Y por qué no Zamora?

El Gobierno de España ha tenido la feliz idea de iniciar la “desconcentración” de instituciones del Estado por la geografía española, para descongestionar Madrid. No estamos ante una promesa incierta puesto que se ha constituido ya la comisión consultiva para la determinación de las sedes de la Administración General del Estado, que será la que guíe los procesos, fijando los requisitos que deben cumplir las ciudades para albergar cada institución.

En principio, la Agencia Espacial Española, la Agencia Estatal de Salud Pública y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, todas ellas de nueva creación y alguna incluso sorprendente, están ya en la parrilla de salida para ser de los primeros entes en viajar. De los tres citados que optan a ser los primeros, el de la Agencia Espacial Española, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, es el más codiciado hasta el punto de haber desatado la competencia, cabe esperar que sana y sin pucherazos, entre ciudades. Y eso a pesar de que el Ministerio no ha abierto aún el proceso oficial para ubicar su sede.

Teruel existe y Zamora se deja comer el terreno sin presentar batalla. ¡Que vuelva Viriato! Es preferible luchar a quedarse como los tres monitos

“Quien primero da, da dos veces”, dice el conocido refrán. Ahí están Sevilla y Teruel, sobre todo, pero León también, pujando por ella. Me da que esto debe ser cosa de los Ayuntamientos y, claro, surge de inmediato la pregunta. ¿A qué espera el consistorio zamorano para apuntarse? Al alcalde, con todo mi respeto, solo parece importarle ‘desbloquear’ la muralla, como si no hubiera más allá. La oposición ni se entera, la señora Martín Pozo está más preocupada por su silla de senadora que por atender a Zamora, hasta el punto de que su interés personal ha arrastrado y lastrado al Partido Popular de esta noble y leal ciudad.

¿Dónde se meten nuestros políticos cuando surgen estas bicocas? ¿Qué tiene Teruel que no tenga Zamora? Ya ve, Teruel existe y Zamora se deja comer el terreno sin presentar batalla. ¡Que vuelva Viriato! Es preferible luchar a quedarse como los tres monitos. ¿A santo de qué colocamos a nuestros políticos aquí y allá si por Zamora no hacen nada porque hay que seguir la disciplina del partido y nosotros poco importamos a unos y otros? La suerte, hace años que nos ha dado la espalda y así continuamos. Con la fe puesta en Monte la Reina. Nos dan esperanzas pero no terminan de arrancar.

El Ejecutivo ha acelerado los plazos para no dilatar más este proceso, con el que pretende frenar el descontento en la España interior y restar pujanza a las plataformas electorales que están surgiendo en torno a la marca de España vaciada. Teruel ya se ha situado. ¿Y por qué no Zamora?