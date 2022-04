Vuelta a la rutina

Zamora ha vuelto a la rutina, a lo que podríamos considerar normalidad. Hemos podido celebrar la Semana Santa post pandemia o post covid, no sé cómo presentarlo. En realidad el covid, puede que más leve, sigue entre nosotros. Siguen produciéndose los positivos. En gente joven, sobre todo, sigue subiendo la incidencia. Y siguen produciéndose fallecimientos por esa causa. A partir del próximo día 20 se podrá prescindir de la mascarilla. Ya hay mucha gente que ha prescindido de ese adminículo que nos ha evitado la entrada de catarros y gripes común por esa vía. No sé hasta qué punto será prudente hacerlo.

Fernando Simón, sus constantes meteduras de pata y la sarta de incongruencias a las que nunca llegamos a acostumbrarnos, ha desaparecido del foco mediático. Sin embargo, la sarta de incongruencias sigue produciéndose. Estimo que no están las cosas para lanzar cohetes. Además, se están produciendo patologías de origen desconocido que muy bien pueden estar relacionadas con covid y que están poniendo en situación de alerta a la OMS.

No confío para nada en las cifras oficiales. A ver qué nos cuentan tras la Semana Santa. Quizá sea un poco pronto, pero estoy segura de que se habrán producido contagios. Ha habido botellón, para no variar. Ha habido cercanía en exceso, ha habido contactos entre propios y con extraños, Zamora ha estado a tope y todos podemos ser portadores en potencia del ‘bicho’ que habrá utilizado las vías conocidas para habitar otros cuerpos y deteriorar la salud de los nuevos portadores.

No seré yo quien ponga en duda la levedad de esta fase. Si lo dicen los expertos no voy a llevarles la contraria. Francamente, si el asunto es tan leve, ¿por qué siguen produciéndose tantos fallecimientos? La autoridad sanitaria, me da igual la nacional que la autonómica, está en la obligación de mantenernos informados de la incidencia que, en Zamora, es alta. Que no nos traten como si fuéramos niños o pardillos. Cuenten la verdad y digan las cosas como son, como están sucediendo.

La vuelta a la rutina no puede llevar aparejado el miedo. La vuelta a la rutina tiene que hacerse con alegría y con esperanza. Es verdad que la realidad se impone y sólo que por eso, no podemos dejar de protegernos. Zamora ha vuelto a quedar vacía después de ese lleno absoluto que ha vivido durante tantos días. Ese ‘lleno’ puede que traiga consecuencias. O no. Había que intentarlo. Había que recuperar emociones, sentimientos, recuerdos que parecían difuminarse, había que recuperar la vida pero no a costa de la salud de tantos. Todo se andará tras la vuelta a la rutina.