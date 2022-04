La Semana Santa nos ha vuelto a dejar las imágenes de siempre, de cuando nuestra vida cotidiana aún no había sufrido los embistes del maldito bicho que tanto daño ha causado a la salud, las relaciones sociales, la economía, etc., aquí y en todos los rincones del mundo. Tras dos años de parada obligada por las circunstancias, las calles de las ciudades han vuelto a estar atestadas de gentes para ver las procesiones de turno. Pero no solo, porque en los pueblos hemos encontrado decenas de personas haciendo lo mismo que uno: vivir la vida. En fin, que la semana que se esfuma ha sido como un bálsamo de fierabrás. En mi caso, con cualquier semejante que me he encontrado por ahí, fuera conocido o no, si teníamos la ocasión de intercambiar unas palabras, la sensación siempre era la misma: “Joder, qué bien se está disfrutando del aire, de la naturaleza, de los amigos, de los vinos y de las cañas, de no hacer nada”. Cosas muy simples que están al alcance de la mayoría de los mortales y que, sin embargo, nos hacen tan felices.

Todos deberíamos poner sobre la mesa y pensar con mucha calma es si los momentos de felicidad solo podemos disfrutarlos en circunstancias puntuales Y de eso se trata, ¿no? De ser felices. El problema, sin embargo, es encontrar las piezas adecuadas que nos ayuden a construir el edificio de nuestra felicidad personal y colectiva. Yo no pretendo decirles cuáles pueden ser, aunque me encantaría compartir con ustedes aquellas que, hasta la fecha, han conseguido producir en este escribiente los momentos más intensos de felicidad. Pero hoy no toca. Cada cual sabrá lo que valora y a lo que aspira, si prefiere A o B, si antepone las cuestiones materiales a las espirituales, si disfruta con los pequeños detalles de la vida cotidiana o, por el contrario, necesita de estímulos desbocados, si elige los jolgorios y algarabías o más bien el silencio, la meditación y la tranquilidad. En definitiva, se trata de saber si hemos alcanzado la felicidad, es decir, si, como escribía Aristóteles, hemos logrado, a lo largo de toda la vida, los bienes -salud, riqueza, conocimiento, amigos, etc.- que conducen a la perfección de la naturaleza humana y al enriquecimiento de la vida humana. En fin, la Semana Santa se esfumará en pocas horas y la inmensa mayoría de los mortales regresaremos al ritmo habitual de la vida cotidiana que hemos aparcado durante unos días. Y la cuestión clave que todos deberíamos poner sobre la mesa y pensar con mucha calma es si los momentos de felicidad solo podemos disfrutarlos en circunstancias puntuales y extraordinarias, como, por ejemplo, en vacaciones, o si, por el contrario, deberían de ser algo habituales, indistintamente de las condiciones y los escenarios donde se tejen nuestras vidas e identidades personales. Yo creo que siempre debería de ser lo segundo o al menos es a lo que todas y todos deberíamos de aspirar. Pero esta pretensión nos obligaría a repensar nuestros modos de funcionar, porque, en numerosas ocasiones, la vida cotidiana que disfrutamos está muy reñida con ese estado de felicidad que mencionaba Aristóteles y tantos autores que se han dedicado a reflexionar sobre cuestiones de tanta enjundia. Por tanto, ya saben: a pensar, que cuesta muy muy poquito.