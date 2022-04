Hay que tomar medidas

Estamos en un momento crítico marcado por dos vectores preocupantes: la crisis climática y la debacle económica que sucede a la pandemia a nivel mundial. Se nos están poniendo las cosas muy cuesta arriba hasta el punto de que el mundo podría alcanzar este año, el de la esperanza que puede verse frustrada, niveles récord de pobreza extrema. El cóctel formado por pandemia, alza de precios y guerra de Ucrania dejarán a más de 260 millones de personas adicionales, al límite de la subsistencia. Esta abultada cifra equivale a las poblaciones del Reino Unido, Francia, Alemania y España juntas. El aumento de las desigualdades a nivel global junto con el incremento desorbitado de los precios de los alimentos, constituyen una bomba que nos ha estallado a todos en la cara.

Las cifras son pavorosas. Para finales de este año, un total de 860 millones de personas podrían vivir en situación de pobreza extrema, es decir, con menos de 1,9 dólares al día. Esto también se reflejaría en los niveles de hambre a nivel mundial hasta el punto de que el número de personas que padecen desnutrición podría alcanzar los 827 millones este año en el que nos encontramos. Combatimos el virus, pero no hacemos nada contra la pandemia más grande de la historia, una pandemia endémica: el hambre. No será porque instituciones como Cáritas no nos han venido advirtiendo de que esto podría pasar. Ya pasa. Y puede empeorar.

El aviso de Intermon Oxfam no puede pasar desapercibido. Su director ha advertido “Si no se toman medidas radicales e inmediatas, podríamos estar ante el mayor aumento de los niveles de la pobreza extrema y sufrimiento de la humanidad del que se tiene constancia”. Suena apocalíptico. Y real. Los Gobiernos del mundo, salvo alguna que otra excepción, están ocupados y preocupados por otras cuestiones que afectan directamente a su permanencia en el poder, no a las necesidades de los ciudadanos. No descubro nada nuevo si digo que a los gobernantes les importamos muy poco. Para ellos sólo somos necesarios cuando tienen que aprobar la “oposición” para el cargo que ocupan. Luego, si te he visto, no me acuerdo.

No puedo entender que unos pocos poderosos acaparen los billones de dólares que atesoran, sin ningún interés por frenar la escalada. Y cuando muestran interés y comparten, siempre hay un reducido grupo que se lo afea, que se lo echa en cara. Ni para nosotros mismos somos. Hoy, más que nunca, es necesario un plan nacional de protección social y suficiencia tributaria. Los gobiernos tienen fondos. Que los empleen en los ciudadanos antes de que se los lleve la corrupción.