Sabia propuesta

Al final, no sé en qué quedara la cuestión, lo cierto es que la Junta pro Semana Santa de Zamora, estudia cambiar la fecha de la celebración del pregón oficial en Zamora. Ya era hora. El que se celebra el Domingo de Ramos resulta un tanto anacrónico, comenzando como comienza la Semana de Pasión en Zamora, el Viernes de Dolores. Es como si se diera la espalda, ya se hizo en sus orígenes, a las procesiones que abren el abanico de celebraciones que concluyen el Domingo de Resurrección.

El pregón es “un acto de promulgación en voz alta de un asunto de interés para el público y, particularmente, el acto con el que se inicia una celebración” que en Zamora es el Viernes de Dolores

Siempre y cuando el cambio no entorpezca el calendario de las que se celebran fuera de Zamora, bien va la cosa. Parece ser que todo se tendrá en cuenta a la hora de realizar el cambio. Lo que no pueden hacer, es seguir demorando esa mudanza que demanda el sentido común. El pregón es “un acto de promulgación en voz alta de un asunto de interés para el público y, particularmente, el acto con el que se inicia una celebración”. Esa celebración en Zamora, que no es otra que su Semana Santa, se inicia, repito, el Viernes de Dolores y dada su repercusión no se puede dejar al margen.

No tiene mucho sentido seguir manteniendo la fecha actual porque ha dejado de ser la idónea. Además es del todo importante evitar las coincidencias. El Domingo de Ramos está lleno de actos y no hay que jugar a pisarse los unos a los otros. Aplaudo esta decisión que, tras someterla al consejo rector, debería ser aprobada de inmediato y ejecutada el próximo año, si Dios lo quiere. ¿Para qué esperar? Hay un detalle que deberán solventar, no hay que enfadar a nadie, por eso no pueden ni deben datar los pregones en fechas consecutivas, un día sí y al siguiente también. No es de recibo. Hay días de sobra para poder elegir y hacerlo con sentido común.

El pregón, los pregones, tienen que ir a más. Por cierto, deberían estar sujetos a unos tiempos, a unas normas que, sin encorsetar la libertad del pregonero, mantuviesen vivo el hilo del interés del espectador. Es positivo y relevante que distintas personas, en distintos lugares, nos hablen de la Pasión. Unos con más calidad literaria, otros con menos. Unos con más identidad cristiana y compromiso eclesial, otros con menos. Cada uno de los pregones es una experiencia de vida. Es tarea difícil eso de pregonar. De ahí que el pregonero deba ser sumamente cuidadoso y limitar su discurso que, según los cánones, debe ser ameno, emotivo, ágil, graduando siempre la extensión del pregón.

Ojalá que la propuesta salga adelante con los ojos puestos en 2023.