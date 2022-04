Al menos es lo que dice el refrán: “Cuando el río suena agua lleva”. Unas veces para bien y otras para mal. Puede suceder que alguien imite el sonido del río, haciendo ver que sus aguas se mueven con brío, aunque apenas lleven agua, por mor de haber acusado los efectos de las múltiples y repetidas sequías (Para algunos pertinaces). En esos casos, resulta fácil salir de dudas. Basta con acercarse hasta el puente de piedra y observar. Pero, se da el caso de que a muchos les da pereza hacerlo y prefieren creerse, a pies juntillas, lo que les cuentan. Eso se debe a que la ciudad vive de espaldas al rio. Solo unos pocos lo disfrutan en plenitud, y se encuentran al corriente de sus vicisitudes, de su comportamiento, de si trae o no mucha agua.

De la misma manera, cuando en el Ayuntamiento de Zamora, desde la izquierda (PSOE) hasta la derecha (PP) que militan en la oposición, pasando por esa cosa que todavía se llama Ciudadanos, coinciden en denunciar el lamentable estado en el que se encuentra la ciudad, debido a su deficiente aspecto y pulcritud, es que algo de agua debe llevar el rio.

Para quienes puedan dudar de ello, si desean comprobarlo, no tienen más que darse una vuelta por la ciudad, especialmente por el casco histórico, para ver el lamentable aspecto que ofrecen las fachadas de sus edificios, embadurnadas con sucias y mugrientas pintadas. A algunas de esas calles no les faltan restos de litronas, o de residuos orgánicos, incluidos aguas mayores y menores.

Es difícil encontrar un casco histórico, de alguna ciudad española, que supere en suciedad y abandono a la nuestra. De ahí que no sea de recibo ese eslogan acuñado en el Ayuntamiento de que “en todas partes cuecen habas”

El abandono es nítido y manifiesto. Llueve sobre mojado, pues en los siete años que lleva este gobierno (IU) en la Casa de las Panaderas no se sabe de alguna medida que haya sido positiva a ese respecto. Hace unos años inició una campaña de rehabilitación de fachadas que abandonó a las primeras de cambio, alegando que los vándalos habían vuelto a embadurnar algunas de ellas. Antes, sus antecesores en esa tarea (PP) utilizaron la táctica del avestruz, metiendo la cabeza en la tierra, para no ver nada. Fueron veintitantos años de desidia, solo parcheada en 2001, obligados por la celebración de “Las Edades del Hombre”. Así que no es de extrañar que, al haber manchado sobre algo ya manchado, el resultado final ofrezca aspecto de relieve.

Nadie se ha tomado en serio este problema que, desafortunadamente, califica con mala nota a nuestra ciudad, ya sean los aborígenes o los visitantes los que la estén juzgando. El aspecto de Zamora pierde por goleada, y su estatus de imagen queda por los suelos. Es difícil encontrar un casco histórico, de alguna ciudad española, que supere en suciedad y abandono a la nuestra. De ahí que no sea de recibo ese eslogan acuñado en el Ayuntamiento de que “en todas partes cuecen habas”. Porque en gran parte de las ciudades han dado con la tecla. Mientras la nuestra, ubicada en este apartado rincón del Reino de León, vive a espaldas de lo que sucede en otras partes, a pesar de que el AVE tenga aquí parada.

Tampoco sirve justificarlo presumiendo de tener superávit en las cuentas municipales, porque eso solo deja ver la fragilidad del presente. Presumir de haber ahorrado en inversiones es propio de amarrateguis. Apostar por el futuro significa arriesgar, e invertir en todo aquello que ofrezca visos de progreso.

En los días previos a la Semana Santa se ha avanzado algo en la eliminación de suciedades, al haber prescindido de meter los barridos debajo de la alfombra. Ahora se ha hecho un lavado de cara, al estilo de los gatos. Un lavado que solo salpica a las calles por las que desfilan las procesiones. Pero las procesiones solo pasan una semana al año, y los zamoranos y los turistas las frecuentan todos los días. Un retoque no es un plan, sino un simple escorzo para evitar un embiste.

Con este “tente mientras cobro”, se da la circunstancia de que determinada calle puede haber tenido un lavado de cara, y la de al lado, a solo unos pocos metros, rezuma un halo deplorable. Así que la mayoría de ellas, las que sirven, precisamente, como arterias de paso para poder acceder al recorrido de las procesiones, continúan abandonadas a su suerte. Pan para hoy, y hambre para mañana.

La singularidad de nuestras calles y plazas, unida a la armonía de nuestros templos y edificios desean trasladarnos a aquel próspero medievo que vivieron nuestros antepasados. Pero les cuesta mucho poder hacerlo, porque están al acecho las sucias pintadas que nos acercan más al sur del Bronx. Aquel deprimente barrio neoyorquino que ya nos mostraban las películas americanas del siglo pasado.