Está claro

De hecho, está más claro que el agua cristalina. Como no han podido con Isabel Díaz Ayuso, que ha demostrado ser mucha Isabel, están haciendo lo indecible por acabar con el alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida Navasqües. Y todo merced al pelotazo del aristócrata Luis Medina y su socio, en aquellos momentos duros y difíciles cuando tantos sinvergüenzas sacaron tajada del miedo, de la angustia y de la necesidad que, sabido es aguza el ingenio, hace maestros y a la vieja trotar, según el viejo refranero español.

Cuando no se tiene por dónde coger a un político español, se echa mano enseguida de la familia. Pero es que nadie recuerda la respuesta de Caín cuando Jehová le pregunta: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y el primogénito responde ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Nada le digo si se trata de un primo o de un cuñado. A un supuesto primo de Almeida le están sacando punta. Sin embargo de la trama del hermano de Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, para cazar subvenciones, apenas se dice nada.

No negaré yo la corrupción en el PP. Pero ¿qué me dice usted de la corrupción en el PSOE y en Unidas Podemos? Ninguno está libre de culpa

Como nada o muy poco se dice cuando en plena crisis del coronavirus el Gobierno de España cometió excesos que nunca fueron investigados, como la adquisición de productos defectuosos a un precio elevado o la contratación de empresas sin experiencia en el sector sanitario. Aquello no tuvo recorrido penal. Lo del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, sí. Hay un empeño sospechosos en ello.

Cuando escucho a ciertos ínclitos miembros del Gobierno y Podemos, referirse al PP como el partido más corrupto de Europa, echo de menos unas cucharaditas de ‘fosgluten’, que aviva la memoria para tanto desmemoriado. No negaré yo la corrupción en el PP. Pero ¿qué me dice usted de la corrupción en el PSOE y en Unidas Podemos? Ninguno está libre de culpa, de ahí que cuando alguno lanza la primera piedra, suele tener trayectoria de boomerang. Al Eregate andaluz, protagonizado por el Partido Socialista, le remito. O a la niñera de Pablo Iglesias, las facturas de Monedero, el móvil de Dina Bousselham y tantos casos de corrupción como salpican al partido que venía a salvarnos de la corrupción. No sé qué tiene la política que todo lo corrompe.

Lo del hermano de Ximo Puig recuerda, solo que a gran escala, los tiempos de otro hermanísimo, Juan Guerra. Lo cierto y verdad es que la indispensable Guardia Civil asegura en su informe que la Generalitat de Valencia subvencionó la contratación del hijo de Puig mediante la trama de su hermano, Pero de estas cosas tampoco se acuerdan los del PP cuando de contratacar se trata.