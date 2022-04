Quién nos iba a decir a los zamoranos que llegaría un día en el que la noticia iba a ser “este año se celebra la Semana Santa”. En tiempos de ruptura de la normalidad recuperar rutinas suena a la bendición de cruzar el umbral de la puerta de una casa con chimenea una noche de lluvia y viento invernal. En la calle, en estos días previos y primeros se percibía con la mezcla de expectación e ilusión que acompañaba al niño que sabía que el Domingo de Ramos iba a estrenar ropa (en los tiempos en los que estrenar ropa era un acontecimiento). Pero no sin una cierta dosis de escepticismo, como si no termináramos de creer que la normalidad, no la nueva, sino la única que merezca llamarse tal, va volviendo poco a poco a asentarse entre nosotros.

La Semana Santa estará a la altura y brillará con luz propia porque, polémicas aparte, se trabaja con sentido y sentimiento por miles de zamoranos entregados a ella En la ciudad con más mascarillas por metro cuadrado allí donde no son obligatorias ni siquiera se recomiendan ya, las tradiciones perduran más que en ningún otro sitio. Nuestra numantina resistencia a los cambios opera también como fatalismo y temor a todo lo que esté por venir, presumamos que pueda ser bueno o malo. La Semana Santa, sin embargo, un año más va a ser un soplo de aire fresco para una provincia envejecida y una ciudad enmohecida por la dejadez, la desidia y el desinterés de sus regidores municipales. Lo mejor será el retorno de tantos y tantos zamoranos de distintas generaciones que vuelven a su ciudad y provincia del alma por mucho que sea incapaz de atraerlos y retenerlos con carácter permanente. Lo mejor también, un año más, sentir cómo la ciudad entera se viste y se inviste en organizadora a corazón abierto de, posiblemente, la mejor Semana Santa de España, o al menos en la que mejor se conjugan escenario y representación. Estemos orgullosos de ello. Lo mejor, por último, la llegada de miríadas de visitantes, algunos reiterativos, otros por primera vez, a descubrir que hay un rincón en el corazón de España que merece la pena conocer, disfrutar y vivir. Lo peor, comprobar cómo la ciudad no se ha preparado para aprovechar la más importante cita de atracción de visitantes. Cómo la suciedad es la etiqueta que lucen muchos de nuestros rincones más representativos. Cómo las pintadas se instalan y permanecen como elemento de degradación de nuestro paisaje urbano. Cómo el deterioro de algunas calles, infraestructuras y mobiliario urbano nos lleva a una imagen rancia, vetusta y deplorable como no se veía hace décadas. Cómo nuestra hostelería y el comercio en otro tiempo boyantes sufren los efectos de las crisis y la pandemia de forma aún más agravada que en otras ciudades que conocemos o de las que los visitantes llegan. La Semana Santa estará a la altura y brillará con luz propia porque, polémicas aparte, se trabaja con sentido y sentimiento por miles de zamoranos entregados a ella. La ciudad, y por primera vez escribo estas palabras después de 15 años como columnista, pese a su impronta arquitectónica y al trabajo que unos y otros hicimos en ella durante años, no. www.elespejodetinta.com