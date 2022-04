Un vendedor de libros del siglo pasado

Fue en el año 1966 cuando comencé a vender libros. Observé que en un stand se hacían muchos pedidos de enciclopedias, y libros profesionales: Tratados de Ebanistería, electricidad, mecánica, cocina, sexualidad, Etc; editados muchos de ellos por Editorial Gustavo Gili. Contacté con dicha firma y empecé a vender, en San Sebastián guiado por “El vendedor mas grande del mundo” 1 y 2 de Og Mandino, del que memoricé su principal mandamiento: “El fracaso no me sobrecogerá porque mi predisposicion para alcanzar el éxito es lo sufientemente poderosa”

Mi primera venta la realicé a un arquitecto en San Sebastián, compró “Arte de proyectar en arquitectura, tratado de construcción y cálculos de hormigón”, y al salir, en la oficina de entrada, estaba su secretaria, muy guapa, y le dije “y para las damas bellas por excelencia, como tú, llevo el libro “Vida sexual” de Juan José López Ibor para que con vuestra pareja os encariñéis muy románticamente”. Abrió unos ojos de sorpresa y satisfacción y me dijo: “Enséñamelo”, lo examinó y le hice el pedido, 1000 pesetas a pagar en cinco meses, a nombre de Arantxa, su nombre. Y continué vendiendo en Donostia obras de decoración, cirugía, cocina y sexualidad. Un día subía con el coche a visitar el Monte Igueldo y junto a un chalet había cuatro mujeres cotilleando, y una de ellas levantó la mano para que parara, era Arantxa y me dice: “Enséñale ese libro maravilloso a mis vecinas”, y fue e ella la que remató la venta: “Es un libro muy bueno, Iñaki y yo lo consultamos y lo pasamos muy bien”, y le hice el pedido a las otras tres mujeres. Visité toda España. En Zamora vendí a fontaneros, cerrajeros y ebanistas; entre ellos al gran profesional Fermín Crespo; tenía en el taller tres muebles de categoría, y le pregunté: “¿Qué estilos le ha dado usted a estas joyas?”. “No tengo idea”, me respondió y le dije: “Ha conjugado el estilo Renacimiento con un Neoclásico”; “¿Cómo lo sabe usted?”, y le manifesté, “Porque estos libros que vendo, explican todos los estilos del mueble, desde el Castellano de Zamora al Luis XIV de París y el Chipendale de Londres”; Compró la colección, cuatro volúmenes: Muebles de estilo español, mebles de estilo francés, muebes de estilo inglés e historia del mueble. Muy especial es el caso de Laredo y Castro: En el año 1967 vendí a todos los albañiles la colección de construcción de Gustavo Gili, y en el año 1982 les visité de nuevo y eran ya contratistas, edificaban manzanas de casas. “Tus libros son muy buenos y nos han ayudado mucho” me decían, y me compraron otra vez la Biblioteca de construcción, 30 volúmenes, de Ceac La serie especial de civilizacion griega, civilizacion romana y civilización egipcia se la vendí a los genios del arte: a Eduardo Chillida en San Sebastián; Santiago de Santiago en Madrid; Juan de Ávalos en Mérida; Salvador Dalí en Figueras, y Pablo Picasso en Málaga. Mi horario de ventas finalizaba a las 7 de la tarde, y a continuación me relajaba y divertía con mis hobbys visitando monumentos y museos. Monumentos, entre otros muchos, el prerrománico de San Pedro de la Nave y la catedral en Zamora; el gótico de la catedral de Burgos y el Gaudí de la Sagrada Familia en Barcelona. Museos: entre ellos, Museo Provincial de Zamora; Museo del Prado en Madrid; Museo de Salvador Dalí en Figueras y Museo de Picasso en Barcelona. Y conjuntamente he publicado un libro: “El vendedor más rápido y eficaz” Y he fundado y dirigido la revista La Fuente en la que colabora el periodista Celedonio Pérez Sánchez. Ahora es directora de La Fuente Josefina Román Ferrero. Antonio Ferrero Guerra