Mi primera vez

Abuela dijo que me pusiera la camisa de cuadros blanquiazules y repasara con betún los zapatos negros. No era domingo, ni había misa, pero que tenía que prepararme, ponerme guapo para visitar Salamanca por primera vez.

La Plaza Mayor de Salamanca aparecía en uno de los calendarios que había en la cocina. En el otro, estaba la virgen con ojos de lágrima y una toquilla blanca. Salamanca era para mí la imagen del calendario y las historias que tío Eusebio nos contaba de cuando trabajó allí de chapero. Arcos de piedra dorada. Músicos en las calles. Hombres en traje y mujeres empingorotadas, como si todos los días fueran días de romería. Ya me veía yo, de la mano de abuela, paseando por aquella plaza de piedra áurea, tunos cantando, jóvenes declarándose a otros jóvenes, con los mofletes colorados de vino. Allí, en la plaza de las medallas, olería al perfume que traía la Conchi, la amiga de abuela. Olería a cosa dulce, no empalagosa.

Cuántas historias había contado abuela: la del primo profesor que conoció a la prima dando vueltas y vueltas en la plaza mayor, él en una dirección, ella en la otra, que parecía mentira, oye, y ella que no, que no, que es verdad, Nico, hazme caso. Y también la de Encarnita, la perrera, que quiso abrir un nuevo comercio en el pueblo y fue hasta Salamanca, fíjate, Nico, con dos burras viejas y un carromato del año de la polca, y lo trajo lleno de perros de todas las razas, puros, entrecruzados y hasta mezcla de perro con lobo, se llegó a decir.

Comeríamos un helado de chocolate, de limón no, que a mí no gustaba, y después de visitar a los familiares, hijos de médicos y maestros, pasearíamos nosotros solos. Abuelo y tío se quedarían echando la partida en algún bar. Ella caminaría bien tiesa, con los morros pa fuera y el bolso balanceándose en el antebrazo, no como a la salida de misa, Nico, aquí una no puede presumir sin que la pongan a caer de un burro al día siguiente, y también se enorgullecería del nieto, que iría de su mano, tan contento, relamiéndose los berretes y con ojos alucinados.

Salamanca era un día ansiado, rodeado de un aura mágica, como los zapatos en la ventana el cinco de enero, la película bajo la almohada después de mudar un diente o la llegada de mis primos de Barcelona en mitad de un inacabable y tedioso verano.

De camino, abuelo conducía, tío iba de copiloto y abuela se miraba cada poco en el espejito que guardaba en el bolso. Se repasaba los labios una y otra vez con el carmín desgastado que la Conchi le había traído de la capital. Cuarenta y cinco minutos de Cadena Dial y de charlas sobre el precio de la leche y de quejas contra el Estado, que no hacía nada por mantener a los pastores jóvenes en el pueblo, lo mismo da unos que otros, decía abuela. Quedamos cuatro pastores nada más, cuatro contados, y yo estoy a puntico de jubilarme.

Al bajar del coche, vi una explanada de grava donde estaban aparcados camiones con caballos dibujados, furgonetas con ovejas serigrafiadas y coches, unos pocos limpios, la mayoría cubiertos de polvo, con insultos escritos a dedo en las lunas. ¿Dónde estaba la ciudad de los calendarios?

Al fondo, había tres naves gigantes, de chapa gris y columnas rojas. En la chapa gris, unas letras verdes, tres palabras que mis ojos miopes no alcanzaban a leer.

- Aquí es, hijo, esta es la feria de ganado de Salamanca.