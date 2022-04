Tranquilidad en el patio de butacas. Servidora no tiene intención alguna de escribir o de ir contra los hombres. Es más, los defiendo a capa y espada. Lo he dicho en infinidad de ocasiones: una cosa son los hombres y otra los energúmenos. No es el caso que nos ocupa. Me niego a criminalizar al hombre, me niego a demonizar al hombre, me niego a atacarlo por el mero hecho de que tenga unos atributos diferentes a los de la mujer.

No sé qué coñe está pasando en las filas femeninas del PSOE. Hace unos días, la delegada del Gobierno en Ceuta, nos sorprendía al referirse a las empleadas de hogar marroquíes como “las muchachas que vienen a limpiar”. La polémica sigue en el Partido Socialista. Le toca el turno a la alcaldesa de Gijón, Ana González. Esta señora me ha descolocado, me ha dejado ojiplática, estupefacta e incluso tumefacta. Su arremetida contra los hombres en el 33º Congreso de la Fundación Socialista Asturiana ha provocado una lluvia de críticas que no hay paraguas que las contenga. Esta señora que debería dimitir, como la Delegada del Gobierno en Ceuta, se ha descolgado diciendo, en el transcurso de una conferencia: “Me empeño en creer que los hombres no son animales sino seres humanos”. ¡Cáspita!, por no soltar un taco de carretero o de los otros tabernarios que tanto crítica el PSOE. ¿En qué se basa esta pobre mujer para poner en duda que los hombres son seres humanos? Es lamentable que se quedara tan oreada después de soltar semejante insensatez. Debe ser cierto eso de que todo se pega menos la hermosura, porque las gilipolleces que un día sí y otro también nos sueltan al respecto Irene Montero y Yolanda Díaz, empiezan a contagiar a las féminas socialistas, más curtidas ellas. No es posible que todas las féminas situadas en el ala izquierda de la política hayan perdido el oremus de forma tan flagrante y escandalosa. Buenas están las redes sociales con este último dislate, con esta última irracionalidad feminista. Lo dicho por la alcaldesa de Gijón sí es una irracionalidad. Creo que fue la regidora gijonesa quien en su día prohibió los toros cuando se enteró de que dos de los astados se llamaban “Nigeriano” y “Feminista”, argumentando que lo hacía por la “igualdad y los derechos humanos”. ¿Qué igualdad? Permanentemente conculcan aquella a la que tienen derecho los hombres. No quiero pensar qué estaría pasando si a un hombre se le ocurre hacer el mismo comentario o parecido. Ardería Troya. No se les pasa ni una. ¿No queremos igualdad? Actuemos entonces en consecuencia y dejemos de insultar a los hombres.