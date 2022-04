Procesiones y manifestaciones que vuelven a las calles

Con la autenticidad de toda la vida vuelven a las calles las austeras procesiones de la noche y la madrugada, de hermanos vestidos con hábitos de paños humildes que cargan en andas Cristos de gran valor por su antigüedad, que todo el año permanecen dispersos en las austeras iglesias románicas de la ciudad. Las hermandades de penitencia de la noche zamorana son las que se han sufrido menos innovaciones: siguen desfilando por las viejas rúas del casco histórico en silencio, acompañadas por el tambor para marcar el paso de los cargadores, las profundas voces de los coros o el sonido misterioso de instrumentos antiguos como el bombardino. Representan el espíritu más auténtico de la hermandad de la Semana Santa zamorana.

Con la autenticidad de toda la vida se manifiestan de madrugada en la calle los trabajadores en huelga a la puerta de una de las fábricas más antiguas de Zamora, la familiar Reglero, que se trasladó de la capital a Toro y que ha cambiado su nombre por el de la galletera multinacional Cerealto Siro Foods. La multinacional no ha cambiado la forma de actuar tradicional para aumentar la rentabilidad a través de despidos de trabajadores y pérdida de derechos laborales. Los trabajadores se manifiestan también sin innovaciones: soportan el frío de la noche y la madrugada arrimando sus manos a las hogueras encendidas en un bidón, y convocando una huelga clásica en solidaridad con los despedidos, que supone la pérdida del salario de cada día. Representan el espíritu más auténtico de la solidaridad de la clase obrera zamorana.

Con la sencillez, el tesón y la dignidad de todo el pueblo de Zamora en Semana Santa, vuelven a las calles las procesiones que desfilan por la tarde en los que no son días centrales de la Pasión. Son las tradicionales procesiones con largos recorridos para acercarse a los barrios de la ciudad: salen o llegan a las iglesias de los barrios tradicionales de San Lázaro y San Frontis –rompiendo la frontera del río Duero- o desfilan tras jurar silencio por el largo eje de ida y vuelta que vertebra el Casco Antiguo. Las procesiones de Lunes y Martes Santo mantienen la sencillez del Nazareno que carga su cruz cada día, acompañado por los sencillos zamoranos de los barrios, lejos de los focos de los turistas que no han llegado o son pocos todavía. Pese a la sencillez, los pasos son de la misma calidad artística que los de las procesiones principales. El juramento del silencio es el único rito que ha cambiado en los últimos años al realizarlo un representante del pueblo religioso zamorano elegido por la Real Hermandad, tras declinar el honor de hacerlo su representante político, el alcalde laico actual. Han salido ganando porque se mantiene el sentido religioso y social, sin riesgo de utilización partidista.

Con la sencillez, el tesón y la dignidad de todo el pueblo de Zamora, también han vuelto a la calle las manifestaciones de agricultores y ganaderos que han llegado desde todos los pueblos de la provincia para manifestarse hasta la capital de Zamora y de España, para seguir recordándonos que si el campo no produce la ciudad no come. Son los que mantienen la imprescindible población rural cargando con el peso de los altos costes de producir alimentos y de los bajos precios que les pagan por los productos de la tierra. Se manifiestan andando y con los tractores de toda la vida, que se necesitan para el trabajo. La novedad este año es que se han unido señoritos a caballo, cazadores, taurinos y algunos partidos políticos. Han salido perdiendo porque la manifestación necesaria de los campesinos de siempre, ha sido utilizada partidistamente.

Con la grandeza y esplendor de las Cofradías, Reales o de Vulgo Congregación, Jueves y Viernes Santo vuelven a las calles más céntricas de la ciudad las procesiones con más pasos, que el resto del año pueden verse en su mayoría en el Museo. Rememoran en conjunto el sufrimiento de la Pasión de Cristo representada en el trabajo de los imagineros: desde los personajes más secundarios como los judíos y centuriones romanos, pasando por los más populares como el Cinco de Copas o el Caballo de Longinos, hasta las hermosas tallas de Cristos y Vírgenes. Mantienen la austeridad característica de la Semana Santa zamorana, pero acompañan los pasos con más flores y más bandas de música. Son las más vistosas y llamativas, foco de atracción de los turistas, y por ello son las de más larga duración tras la estación en la Catedral para recuperar fuerzas haciendo uso de la bula papal. Representan la Semana Santa más espléndida y también la necesaria para atraer turistas. Lo cual no quiere decir que sea la mejor. Es una parte más.

Con la grandeza de sus enormes camiones también han vuelto a las calles las manifestaciones de los camioneros que con sus vehículos de gran porte se han manifestado, acompañados del sonido incesante de sus bocinas para representar su sufrimiento como trabajadores autónomos: desde la obligación de comprar el camión para trabajar, hasta la elevada subida de los combustibles que les ha obligado a hacerlo gratis o perdiendo dinero. Por la duración y la vistosidad de sus manifestaciones, han sido los verdaderos protagonistas de las últimas movilizaciones de la ciudad, y han conseguido que los ciudadanos ajenos al sector del transporte, tomen conciencia de su pasión y de la necesidad de su trabajo para la sociedad. Lo cual no quiere decir que su reivindicación sea más importante que la de los otros sectores. Es una más.

Con el mérito añadido de lo ancestral y permanente, vuelven a las calles las procesiones de los pueblos de Zamora, que han sabido recrear los ritos de la cultura de generaciones anteriores, para mantener viva la Semana Santa entre los más jóvenes. Son las de más valor etnográfico y siguen vivas, como lo demuestra que se mantengan pese a la pérdida de población, y gracias a que en Semana Santa vuelven a cargar con la Cruz los descendientes de los que tuvieron que irse del pueblo a cargar con otra.

Con el mérito de lo antiguo y permanente, también vuelven a las calles de los pueblos los escasos y envejecidos habitantes de la Zamora despoblada a levantar en andas las pancartas que como pasos de la pasión, anuncian la muerte de los pueblos si se cierran los consultorios médicos. En Semana Santa, por ser vacaciones y volver los jóvenes, serán más los que carguen con la pancarta.

Con la pena de la madre que pierde un hijo y la esperanza de volver a verlo alguna vez, vuelven a las calles las procesiones de mujeres de siempre: con la Esperanza de la mañana, la Soledad de la tarde y el dolor de Nuestra madre por la noche. Con otras Marías como la Magdalena y la piedad de la Verónica, representan esa Semana Santa de Zamora en la que las mujeres se hacían un hueco para desfilar en algunas procesiones, y que ahora han conseguido el derecho a hacerlo en todas: la igualdad que predicaba Cristo.

Con la pena de las mujeres que ven peligrar sus derechos, vuelven a las calles las manifestaciones de mujeres feministas que se sienten amenazadas porque el ascenso de los partidos de ultraderecha limita sus derechos y niega el dolor y la muerte causada por la violencia de género, contra las mujeres. Se manifiestan por la misma igualdad.

De Ramos a Pascuas se vuelve a las calles, y se vuelve los Domingos de Ramos y de Resurrección para celebrar la vida con dos procesiones: con la de los niños que no sabemos de dónde salen tantos, y con la que culmina la Semana Santa zamorana, con dos y pingada.

De Pascuas a Ramos, los jóvenes vuelven a las calles de Zamora a manifestarse reivindicando que quieren seguir viviendo aquí en lugar de emigrar, que quieren volver los que se han ido, y que saben que esta tierra no se muere del todo aunque lo aparente, y puede resucitar como lo hace el campo en primavera. La revuelta de la Zamora vaciada lo ha demostrado.

Y con tanta manifestación, los zapatos rojos de charol que estreno desde pequeña para ir a las procesiones, me siguen doliendo. Pero resisten como el pueblo de Zamora de Pascuas a Ramos y de Ramos a Pascuas, todo el año.