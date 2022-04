¿Con razón o sin ella?

Me parece recordar que fue en 1993, cuando una noticia escandalizaba al mundo y hacía tristemente famosos a sus protagonistas. Lorena Bobbitt cortó el pene a su marido con un cuchillo mientras dormía, tras años de presunto maltrato y abusos sexuales. Entonces se vio claramente, que la mujer tenía de donde cortar si el marido le ponía las peras al cuarto. Solo que aquel incidente quedó aislado en el tiempo. A ninguna otra mujer se le volvió a ocurrir realizar semejante operación que, además, no lleva anestesia.

A lo mejor, quién sabe, se han producido más mutilaciones de ese tipo a lo largo de estos 29 años, de las que no nos hemos enterado debido a que no se les ha dado la debida publicidad. Mire por donde, Lorena Bobbit tiene una imitadora. Se trata de una vietnamita de 36 años de nombre Ha Thi N. Esta buena señora, ni corta ni perezosa, le cortó los genitales a su marido, Nguyen Van H. de 29 años, tras descubrir que había abusado en repetidas ocasiones de la hija de Ha Thi, de quince años y fruto de una relación anterior.

Tiene que ser demoledor y frustrante comprobar, gracias a la instalación de una cámara que, desde el año 2020, tu hija está siendo agredida sexualmente, por el que es tu marido

Recuerdo que en el caso que fue noticia en 1993, el hecho en sí me producía escalofríos. Veintitantos años después, debe ser que se me ha hecho callo, el tajazo me deja fría. Y no es que defienda esta forma de actuar, pero cuando la cárcel, los alejamientos, las multas, la vergüenza social no tienen el efecto que se espera, la desesperación, la ira, la impotencia es posible que obliguen a medidas tan radicales como la citada. Desde luego, el tal Nguyen, no volverá a abusar de nadie. Ha sido castrado por así decirlo, sólo que de una forma no recomendable, porque no se ha tratado ni de una castración quirúrgica ni de una inmunocastración, que ignoro si son propias de los animales de cuatro patas o también se pueden aplicar a energúmenos de dos patas.

Tiene que ser demoledor y frustrante comprobar, gracias a la instalación de una cámara que, desde el año 2020, tu hija está siendo agredida sexualmente, por el que es tu marido. Las imágenes conseguidas por la mujer ayudarán y mucho en la investigación iniciada por la policía vietnamita. Al igual que John Bobbit, el asiático tampoco se ha ido para el otro barrio sin despedirse. Por el contrario, se recupera favorablemente con un tratamiento, mientras su mujer se enfrenta a un delito de lesión. Y si solo queda en eso, bien va la cosa. Con razón o sin ella, actuó como actuarían muchas madres en circunstancias iguales o parecidas.