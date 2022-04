“Que Dios te dé tanta gloria como paz dejas”

Dice Casado en su última intervención en el Congreso de los Diputados: ¿Respeto a los adversarios? ¿Entrega a los compañeros? Y lo dice quien ha practicado una oposición de tierra quemada, bloqueando las instituciones, obstruyendo la llegada de los fondos, arrastrando el nombre de España por Europa, solo por afán de destruir al gobierno legítimo. Y en cuanto al “respeto a los compañeros” que quede claro que su denuncia de las mordidas del hermanísimo no fue por ánimo de limpiar de corrupción el partido sino como arma de chantaje y destrucción a su adversaria, como hicieron con Cifuentes, sus conmilitones solo le echan del partido por haber roto la omertá mafiosa. Es el cinismo en estado puro y no me da ninguna pena su expulsión humillante.

Cuando las palabras no van acompañadas de hechos, no tienen credibilidad ninguna. Casado ha hecho una nefasta oposición que, nada sino deterioro democrático ha aportado España. Desde cuestionar la legitimidad democrática de un Gobierno surgido de las urnas (”Gobierno ilegítimo”, decía), bloquear las instituciones y todavía pendiente la renovación del CGPJ, intentar impedir la llegada de fondos europeos, oponerse a una reforma de la contratación laboral acordada por los empresarios, sindicatos y por los demás partidos políticos y que es buena para los trabajadores españoles, podía ser mejor, si claro pero de momento esta beneficia a mucha gente.

A pesar de la propaganda de esas encuestas que situaban al partido en primera posición –y que difundían los mismos medios que hoy parece que no se las creían tanto–, la realidad es que el PP no iba bien. Que el liderazgo de Casado no cuajaba y que esa pírrica victoria en las elecciones de Castilla y León no había salido según el plan. Pablo Casado y su secretario general, Teodoro García Egea, han cometido en estos años multitud de errores y atropellos internos. Han generado un buen montón de incendios en los territorios, y numerosos descontentos. Se han ganado una gran cantidad de enemigos, que hoy les pasan las facturas pendientes.

A cada cerdo le llega su San Martín, (un dicho muy castellano) y a Casado le tenían muchas ganas, es el peor político que hemos tenido en toda la democracia que ha logrado rebajarla hasta tener esta democracia bananera, un político sin formación al que le regalaron la carrera, traidor mentiroso y más franquista que el jinete como nos demostró con su asistencia a la misa de otro traidor genocida. Haciendo el ridículo por toda Europa en su afán de que no nos diesen las ayuda. Que político va en contra de su país y sus ciudadanos? Sólo los traidores a su propio pueblo. El PP me importa un rábano, pero si me importa mucho mi país y sus ciudadanos y este iletrado nos ha dejado un país en el cual hacer política es crear crispación,insultar,calumniar,decir NO a todo, denunciar a diestro y siniestro cualquier cosa, blanquear al fascismo. No dejar el cambio de jueces e instituciones, que jamás debieron permitir que llegara a la política, casi nos destroza el país. Lo único que hizo bien fue destapar la posible corrupción de Ayuso, pero que en el último momento se arrepintió y dio marcha cobardemente.

Por otro lado, la situación del partido más corrupto de Europa, es mala están tocados y saliendo sus bajezas morales y toda su mala manera de hacer política, esperemos que si al final entra Feijoo, las cosas mejoren por el bien de España y sus instituciones democráticas, aunque para el Gobierno actual, Feijoo es peor contrincante para este Gobierno (en el caso que volvieran a sumar), que Casado. Pero Madrid y el resto de España no es Galicia, en esa tierra el partido que fundó Fraga se mueve como pez en el agua, sacando mayorías absolutas sin solución de continuidad. De hecho, allí Vox prácticamente no existe (creo que no tienen representación en el parlamento gallego); la pregunta seria, si a Feijoo le faltaran los votos de Vox para llegar a la Moncloa, ¿pactaría con ellos?. Es ahí donde se vería realmente si este PP de Feijoo, como dicen ellos, es asimilable al resto de la derecha europea, o es más de lo mismo.

Faustino Gómez Pérez