Pero, ¿quién manda aquí?

No es solo que hayamos empezado la casa por el tejado, sino que hemos marcado todo un hito en la política mundial: conocemos el nombre de tres consejeros antes de saber, oficialmente, el nombre de quien tiene que nombrarlos. Mañueco sigue repitiendo (verbigracia: el sábado en Sevilla) el mantra de que formará un gobierno “eficaz y sólido”, pero la verdad es que Castilla y León lleva más de tres meses con sus principales cargos en funciones y que la administración regional está semiparalizada y a la espera del Santo Advenimiento. También aseguró en la capital andaluza que su gobierno se ajustará al programa y forma de actuar del PP. Si él lo dice…

El problema es que, desde hace unas cuantas semanas, la realidad le contradice con demasiada frecuencia. Quien está marcando la agenda y llevando el agua a su molino es Vox, que parece tener las ideas mucho más claras que Mañueco; es decir sabe lo que tiene que pedir y, según se ve, cómo obtenerlo. A las pruebas me remito: ya ha difundido el nombre de los tres consejeros que propone y las carteras que ocuparán, todas ellas de peso. Me imagino que habrá contado con el beneplácito (o, al menos, el conocimiento) de don Alfonso porque ya sería el colmo que los de Abascal hubieran proclamado nombres, biografías y cargos sin que se enterara el que los debe designar. Pero para designarlos tiene, claro, que ser investido presidente de la Junta en una sesión para la que ¡todavía! no hay fecha. El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, dijo hace poco en Zamora que será “en breves días”. Habrá que creerle, aunque, don Carlos, los días no son breves; todos, menos los dos del cambio de hora, tienen 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos. Probablemente, usted quiso decir “pocos días” o “escasos días”. Nos entendemos, si bien no estorba hablar con propiedad y más desde un puesto como el suyo.

Lapsus expresivos aparte, el caso es que estamos como estamos. Desde mediados de diciembre no hay gobierno. Mañueco convocó las elecciones para arreglarlo todo y, ju,ju,ju, tener las manos libres y, de momento, solo ha arreglado el futuro inmediato de Gerardo Dueñas, Gonzalo Santonja y Mariano Veganzones, los tres titulares elegidos por Vox. Bueno, y también parece que ha influido en el porvenir, negro, de Pablo Casado y en el de Alberto Núñez Feijóo, la gran esperanza blanca. ¡Quién le iba a decir al señor Mañueco que aquel anticipo electoral, impulsado por el propio Casado, iba a tener tamañas consecuencias! ¿Recuerdan al ínclito Teodoro García Egea afirmar en la noche electoral que la victoria de Mañueco era el inicio de un nuevo ciclo que llevaría a Pablo Casado a la Moncloa? Para adivino no tiene usted precio, don Teodoro.

Y mientras en Sevilla se abría un periodo más tranquilo para el PP (a ver por donde sale Ayuso dentro de unos días), aquí, en la sufrida Castilla y León, seguimos anclados en esa secular resignación que tantos perjuicios nos ha traído. Apenas se oyen protestas o quejas por la parálisis de la Junta. ¿Que tardan más en aterrizar los dineros de Europa? Culpa de Pedro Sánchez. ¿Qué escasean los planes y proyectos concretos? Ídem del lienzo. Y como encima PP y Vox, los que tendrían que estar ya gobernando en el Colegio de la Asunción, jalean y amplifican estas acusaciones, pues, nada, a esperar que Mañueco, García-Gallardo y demás lo solucionen todo en cuanto tomen posesión…si es que llega ese momento. ¡Ah, que será en “breves” días!

Leo otra versión del enredo que me deja muy preocupado. Hay quien sostiene que la investidura de Mañueco se retrasa porque Vox quiere que Núñez Feijóo esté presente en el acto…junto a Santiago Abascal. O sea que se defina claramente respecto al pacto en Castilla y León. Nada de medias tintas o salidas a la gallega. Es lo que se llama una trampa saducea bien urdida. Cualquier respuesta comprometerá al nuevo presidente del PP. Si acude a la investidura y se sienta de igual a igual con Abascal, estará respaldando, y bendiciendo, el acuerdo en Castilla y León y, de hecho, contradiciendo la “centralidad” del PP que viene predicando. Pero si no va a Valladolid, estaría haciéndole un feo a Vox y ya veremos cómo lo paga. Un feo extensivo al mismo Mañueco, que vería como su presidente nacional no asiste a una investidura de estas características. ¿Y los castellano-leoneses qué pintamos en este Juego de Tronos, en esta partida de ajedrez en la que cuentan más los intereses de algunos que los de todos? Juzguen ustedes mismos.

Oigo otro rumor: la investidura podría ser el Viernes de Dolores. Muy bien traído, sí señor, muy bien traído.