Los jóvenes del mundo rural ya no se resignan

La voz de la España rural resonó esta semana en el Senado, donde se dejaron oír, especialmente, las voces de los más jóvenes. La pandemia devolvió, aunque fuera de forma transitoria, el protagonismo al campo, a los pueblos. En otras palabras, podría decirse que la ciudad, o más bien los responsables de las máximas instituciones que viven en ellas, descubrieron que existía vida real más allá de la moqueta de los despachos. Y que esa vida poco o nada tenía que ver con los tópicos ni con la encorsetada estampa que se ha ido construyendo, en parte alimentada por la falta de eco en las grandes urbes, más allá del lamento de abandono secular o la postalita idílica que ignoraba el sinfín de desafíos que viene afrontando el primer eslabón de la cadena del abastecimiento alimentario del país.

En el Senado se dijo que el mundo rural había despertado. Al menos, lo que está claro es que los habitantes de los pueblos, por deshabitados que se encuentren, por mayores que sean la mayoría de los vecinos, ya no se callan ante los atropellos flagrantes a sus derechos fundamentales. Y a medida que avanza, a trompicones, la mayor interconexión y el acceso a la información, se crea una conciencia ciudadana, en el sentido cívico, nada que ver con lo urbanita, que ya ha asumido el principio de igualdad tantas veces quebrado incluso en el marco de las ayudas que deberían haber sido destinadas a corregir un desequilibrio territorial que persiste.

Más importante aún es que esa conciencia la exhiban sin complejos los que, hasta ahora, han sido los condenados a un exilio que todos daban por inevitable. Y que sean ellos los que señalen, según el estudio presentado ante la Cámara Alta, que la brecha está lejos de cerrarse. Casi dos tercios de los jóvenes rurales no ha apreciado avances significativos en los tres últimos años, cuando tomó protagonismo la cuestión demográfica en los pueblos de la España situados a la cola del desarrollo socioeconómico.

En esa misma cita, el actual secretario general para e Reto Demográfico, Francesc Boya, confió en ese futuro que pinta tan negro si nos atenemos a las estadísticas, fiándolo a “proyectos y voluntad”. A la espera de que se concreten en lo que concierne al Gobierno estatal, los hechos señalan una dirección nada halagüeña.

Los encuestados para el mencionado estudio señalan lo que viene ocurriendo con los servicios básicos a día de hoy: entidades bancarias, asistencia médica y comercios son los que más han retrocedido en prestaciones en el mundo rural. El cierre de sucursales de grandes entidades se ha convertido en la norma, obligando, en el caso de Zamora, a que los usuarios se desplacen decenas de kilómetros hasta encontrar una oficina bancaria. Hablamos de personas mayores, muchas de ellas sin medio propio de movilidad, en una provincia con escasa interconexión por transporte público y mayores con limitada formación para enfrentarse a ese mundo tecnológico que avanza dejando atrás a buena parte de quien lo financia con sus ahorros.

El movimiento iniciado por un jubilado bajo el acertado lema “Soy mayor, no idiota” tiene en Zamora terreno abonado en todos los sectores y no únicamente en el bancario, aun siendo este fundamental. Cualquier trámite administrativo puede convertirse en un auténtico calvario. Si los adelantos tecnológicos suprimen unos puestos de trabajo, pero crean otros, parte de ellos debieran estar orientados hacia la asistencia a las personas que no han tenido oportunidad de capacitarse para el uso de los servicios que se van digitalizando sin tener en cuenta ni la cobertura (en Zamora hay un 45% de hogares con Internet de menos de 100 megas de velocidad) ni el conocimiento de los usuarios. Una situación inexplicable en el ámbito privado e inconcebible en la Administración. Pero el hecho es que ocurre y las soluciones no llegan al mismo ritmo que se introducen los cambios.

La descoordinación entre administraciones, la conectividad y la brecha digital, la lentitud burocrática y la falta de financiación, son los principales problemas señalados como obstáculos para avanzar por quienes viven en los municipios más dispersos y que se enfrentan a problemas de supervivencia demográfica. De todos, los emprendedores son los que ven más dificultades para invertir y contar con un negocio rentable en el medio rural. El momento coincide con una crisis profunda en el sector agroganadero, principal fuente de ingresos del campo. La aplicación de una fiscalidad diferenciada, tras el reconocimiento de Europa en el caso de Zamora, puede contribuir, en un futuro inmediato, a cambiar ese desánimo que caracteriza a los empresarios cuando se les pregunta sobre la viabilidad de nuevos yacimientos de empleo en el mundo rural.

La notable diferencia de estos nuevos tiempos con respecto a épocas anteriores es el radical cambio de actitud. La sociedad rural se muestra mucho más reivindicativa y la articulación a través de plataformas y otros colectivos sociales va tejiendo una red que va calando hondo, sobre todo cuando se trata de problemas tan graves como la asistencia sanitaria.

Las continuas manifestaciones chocan contra una Administración, en este caso la regional, que no es capaz de ofrecer una respuesta más que el hecho evidente de la falta de profesionales o la escasa disposición de los facultativos a permanecer en entornos de aislamiento que los prive del también derecho legítimo de avanzar en sus carreras mediante el acceso a la investigación y formación continuada. La propuesta de crear una especie de MIR rural podría resultar una buena idea. Para ello es imprescindible contar con un gobierno sólido y estable, el que tiene las competencias en materia de sanidad, pero en otras tan importantes como educación, agricultura e industria.

Llevamos cien días sin que la nueva Junta de Castilla y León se constituya pese al acuerdo anunciado entre PP y Vox. La patronal de la comunidad ha sido contundente al urgir a la formación de un Ejecutivo que tiene ante sí una tarea que no admite demoras. Ponerse a trabajar cuanto antes es la respuesta que esperan todos esos jóvenes que reivindican su derecho a elegir dónde vivir. Hay que evitar que las voces de los jóvenes se apaguen, se cansen y se resignen a la emigración. El cambio tiene que producirse ya.

