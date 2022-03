En mi caso todo comenzó hace más de dos años, es hora de normalizar (como se dice ahora), parece que no le demos la misma importancia que al resto de “salud”, cuan equivocados estamos, actualmente según diversas fuentes una de cada cuatro personas tiene o tendrá algún tipo de problema mental en alguna fase de su vida(ansiedad, depresión…). “Me siento sin ánimo”, “melancólico”, “triste”, “solamente quiero dormir, descansar”, “mi cabeza parece un chirrido de freno”, “me molesta hasta el respirar”, muchas de las sensaciones sufridas entre otras que actualmente tengo yo (no me da ninguna vergüenza admitirlo…). No hace falta decir que los últimos acontecimientos, la pandemia del COVID-19, ha sido un antes y un después en nuestra salud, hemos perdido lo mejor, el contacto con nuestros seres queridos (familia, amigos…), nos hemos deshumanizado, quién no recuerda esos “saraos”, esa “alegría”, ese “jolgorio”.

Existe la solución, podemos curarnos, no tengo ninguna duda de ello, ayudados por los excelentes profesionales (psicólogos, psiquiatras…), será largo y duro, nadie ha dicho que fuera fácil pero lo conseguiremos. Hay que pensar en la vida, dejar de un lado los comentarios y habladurías de la gente (no siempre fácil), se trata, en fin, de vivir, disfrutar, reir, exteriorizar los sentimientos, en resumen ser más felices. Federico Colinas