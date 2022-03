Había un refrán que decía: “limpiar lo que la suegra ve”, una frase que le vendría como anillo al dedo a nuestro querido Ayuntamiento, y aplicarlo con total literalidad en nuestra querida Zamora. A pocos días, de dar comienzo la Semana Santa, estamos a tiempo de que la ciudad ”brille” para los turistas, ofreciendo nuestra mejor cara a todos los que nos visiten y mostrando, por tanto la mejor versión de nosotros mismo. Una ciudad engalanada de los pies a la cabeza.

Una Semana Santa muy deseada. Hemos tenido dos años de pandemia y echamos de menos a nuestros hermanos de paso, de cofradía. Tendremos Semana Santa, tendremos actos religiosos y sobre todo: tendremos visitantes.

Señor alcalde, puesto que ya no es necesario mirar al suelo para no caerse y podemos ir con la cabeza bien alta, disfrutando de las joyas de nuestro entorno, ¿no es momento para darle un pequeño lavado de cara a nuestra ciudad?

Baldosas arregladas en el casco histórico. Bien, después de cuántos meses sueltas o levantadas?, he perdido la cuenta.

Ya no hay que mirar al suelo para no tropezar. Los zamoranos habituales de estos paseos ya nos sabíamos de memoria donde estaban estas baldosas, después de tanto tiempo así, y aun así me consta que ha habido más de un tropezón y alguna que otra caída.

Y todo esto, ¿a qué viene? Pues señor alcalde, puesto que ya no es necesario mirar al suelo para no caerse y podemos ir con la cabeza bien alta, disfrutando de las joyas de nuestro entorno, ¿no es momento para darle un pequeño lavado de cara a nuestra ciudad?

Fuentes que se pueden poner en funcionamiento, limpieza de grafitis que tanto afean las vistas de nuestros monumentos, plantas que alegren los jardines, papeleras que se vacíen con más asiduidad debido al aumento de viandantes, todo ello sólo es un pequeño ejemplo de lo que se podría hacer en los pocos días que nos quedan.

Digo pequeño porque más bien sería enorme, porque a las puertas de la tan ansiada Semana Santa sólo nos queda apelar al “limpiar lo que la suegra ve” ya no sólo los zamoranos, que por supuesto, pero también los visitantes que vienen a conocer nuestra Zamora, se lleven el mejor sabor de boca, y no lo digo solo porque degusten nuestra extraordinaria gastronomía, sino que les brillen los ojos al contemplar nuestra amada ciudad.

(*) Concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora