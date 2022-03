Todos los gobiernos de España han apoyado las resoluciones de la ONU para que los saharauis decidan en referéndum sobre la independencia de su país o su integración en Marruecos, reivindicada desde hace cuarenta y cinco años por sus mandatarios mediante la fuerza y la opresión del pueblo saharaui. Además de esta posición política de Estado, el pueblo español y el pueblo saharaui han mantenido relaciones de amistad, que se han plasmado en las vacaciones en paz para los niños y niñas del Sahara en familias de acogida españolas. Un solo día de libertad para poder votar es lo que pedía el delegado del Frente Polisario en Castilla y León en la plaza de la Constitución de Zamora, ante la traición del presidente de España que ahora defiende la autonomía integrada en Marruecos del territorio del Sahara.

“Ahora tú ser presidente, ahora tú mandar nación”. Ahora tú vender otro “auto”: hoy decir auto…nomía, no auto…determinación.

Tú decir huelga si para, el que ser trabajador. Tú decirlo si trabajas contratado por patrón.

En la legislación laboral, la huelga es un derecho de los trabajadores por cuenta ajena, mientras que cuando los que paran la actividad son los empresarios se llama cierre patronal. Cuando es la misma persona la que trabaja y es dueña de los medios de producción, como los autónomos, no está muy claro cómo debería llamarse. Los camioneros que han parado el camión de su propiedad han optado por llamar huelga a esta situación, colocándose más cerca de un trabajador que de un empresario. Y con razón. Porque los que han luchado protestando ante el gobierno, tras las medidas de apoyo al transporte decretadas por éste han visto cómo las más beneficiadas son las grandes patronales del sector. Tal vez debieran haber protestado ante las patronales que antes compraban el camión y les contrataban para trabajar de conductor, y ahora les obligan a comprar el camión si quieren trabajar de lo mismo.

“Lo que antes estar muy mal, permanecer todo igual”. Ahora el grande de los tuyos es el que te viene a ahogar: pues el pez grande comerse al chico en el mismo mar.

Tú decir gobierno estable para Castilla y León. Tú decir: traición de Igea, no haber chantaje de Vox.

Después de convocar elecciones para librarse de Ciudadanos y gobernar en solitario, y tras reiterar que no iban a ceder a presiones para formar gobierno en la Comunidad, Mañueco lleva cien días sufriendo la presión de la ultraderecha que se hace con tres consejerías que son clave para la sociedad: Agricultura en la región con más peso del sector primario que lleva en crisis desde antes de que se inventaran; empleo en la región con menos población activa, más emigración y pese a ello con altas cifras de paro; y cultura que, pese a ponerla en manos de un escritor y hombre de letras, tendrá que defender los toros y la caza al más puro estilo machista, con perdón.

“Hoy decir que es alianza, ser de toda confianza”. Ahora depender de Vox: Pollán ser la democracia.

Tú decir que las medidas del gobierno no están mal, tú decir bajar impuestos para poder avanzar.

Garamendi que preside los empresarios de España dice en Zamora que valora las medidas anticrisis del gobierno como insuficientes pero necesarias cuando van dirigidas a las empresas, pero está en contra de que se prohíba el despido de los trabajadores en el caso de recibir ayudas directas o a través de un ERTE, cuando durante la pandemia fue la tabla de salvación de empresas y de trabajadores. Feijóo, el futuro presidente del PP, dice que hay que bajar los impuestos, pero sigue pidiendo más medidas para las empresas. Ninguno dice cómo se van a financiar con dinero público esas medidas si se bajan los impuestos, salvo que la bajada sea solo para las empresas.

“Tú tirar muchos millones. Tú ser su mejor cliente”. Ahora los impuestos ser exprimir trabajadores. Ley del embudo se llama lo que decir Garamendi.

Tú decir que Putin ser un tirano comunista. Tú decir que carnicero, tú que déspota zarista.

Cuando los de Más Madrid, pese a ser ex podemitas y por lo tanto ex comunistas, proponen en el Ayuntamiento de la capital de España retirar la Llave de Oro de Madrid a Putin, solo el grupo de Vox vota en contra, defendiendo a uno de los suyos por las relaciones que tiene el presidente elegido democráticamente en Rusia con la ultraderecha europea.

“Ahí tú no ser radical. No poner punto final”. Ahora el oro de Moscú a Putin no hay que quitar.

Tú decir mejor al año repartir dinero a pueblos. Tú gastar los remanentes despacio, aunque haya dinero.

El reparto de los planes de obras municipales de la Diputación entre los pueblos ha cambiado todos los años en la cuantía, los criterios y los tiempos desde 2019. El último cambio no ha durado ni un mes desde que se aprobaron las subvenciones, para pasar de repartirse al año a hacerlo como antes para dos años, duplicando la cantidad. La justificación es que el año que viene es año electoral y los cambios de gobierno municipal pueden hacer perder las subvenciones. Los pueblos tendrán que gestionar más gasto en obras en un momento en que en la Diputación muchas quedan desiertas por las subidas de precios de materiales. Tendrán más dificultades.

“Lo que antes ser muy mal, hoy resultar excelente”. Si el año es electoral: electoralismo evidente.

Tú decir que ser un rey (emérito solamente). Dice la justicia: inmune, no es impune, es evidente. Hombre regio hablar con lengua de serpiente.

(Gracias y disculpas a Krahe, por plagiar y cambiar su canción: ahora no haber cuervo ingenuo como antes, y por ello sigue siendo difícil fumar la pipa de la paz. Canta y descansa en ella.)