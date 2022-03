Así está la cesta de la compra: sin freno. Se le ha metido el acelerador a tal potencia que no hay quien pare esto. Si es verdad que existe un ministerio y los pertinentes departamentos de Consumo, por favor, que hagan algo. Los consumidores necesitamos protección. Las economías familiares empiezan a resentirse otra vez, como ya sucediera en pleno estallido de la pandemia. En apenas unas semanas los gastos se han disparado y no hay bolsillo que resista la embestida. Mire que una persona a la que mucho admiro me avisó de que el problema no había hecho más que empezar cuando se detectaron las primeras subidas.

Hasta en 3000 euros al año un hogar medio puede incrementar sus gastos al adquirir productos de primera necesidad El coste de la energía está por las nubes, los carburantes ahogan a trabajadores y profesionales, la invasión de Ucrania continua metiendo más presión sobre los suministros básicos y la huelga del transporte ha puesto la estocada final. Desde principios de este año, que nos prometíamos diferente y mejor, el precio de los productos básicos ha escalado hasta un 13%, tras incrementarse un 3% nada más aparecer enero en el calendario. En febrero la subida era ya de un 3,9% y en lo que llevamos de marzo, la subida es de más de un 6%, agravado por la crisis y la huelga. Ni el pan nuestro de cada día se libra. Y no sólo de pan vive el hombre. Hay que consumir proteínas, hidratos de carbono, nutrientes de lo más variado que nos sacuden el bolsillo de malas maneras. Hasta en 3000 euros al año un hogar medio puede incrementar sus gastos al adquirir productos de primera necesidad. No hablo de bogavantes, carabineros, caviar, hablo de pan, leche, fruta, verdura, huevos, legumbres. Los alimentos que antes eran de pobres, hoy son de ricos. Si hasta unos exquisitos huevos fritos pueden llegar a salir caros de narices. Sume el subidón del aceite y el otro más proporcionado de los huevos, añada el del pan, tan necesario, y eche cuentas. Los productos frescos y de temporada acabarán siendo inalcanzables como no se haga algo para remediar esta situación. Y que no me digan que esta situación no es política. El Gobierno tiene que tomar medidas. Y si el ministro del ramo no sabe, que dimita, que se jubile, lo hará con una gran pensión a pesar de su juventud. A los demás les toca tirar con las migajas por muchos años que lleven cotizados. Las cosas, en este caso los precios, no van a volver a la normalidad, por mucho que nos empeñemos. Se necesita una intervención urgente sobre la cesta de la compra que permita un respiro a los consumidores, eternos paganos de las crisis.