A la salida del pueblo, en pleno campo, hay una plantación de árboles frutales. Se trata de algo comunal, en el que todos trabajan y todos se abastecen de sus frutos. En verano arropa a quienes desean descansar bajo su sombra reparadora. Permanece aislado del resto del paisaje, como una isla en medio del mar, o un oasis en pleno desierto. Para los habitantes del pueblo son aquellos unos árboles verdes y sanos, donde las ramas se encuentran cubiertas de hojas en todo lo que puede alcanzar la vista. De manera opuesta, a los que proceden de otros pueblos, les parece, más bien, algo caduco, ya que se filtra el azul del cielo a través de sus ramas. Y es que, en lugar de estar plantado con orientación Este-Oeste, para conseguir una distribución homogénea de la luz, y por tanto un desarrollo equilibrado, lo hicieron con una Norte-Sur, variando mucho su apariencia.

Tan divergentes interpretaciones, hacen que, de vez en cuando, surjan discusiones al respecto, sin que se sepa de alguna que haya llegado a conciliar ambos puntos de vista. Y es que, para evaluar cualquier cosa, es necesario, además de observarla desde fuera, hacerlo desde perspectivas diferentes, so pena de perder el tiempo en discusiones bizantinas.

Eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Sin ir más lejos, si miramos desde el centro del graderío las porterías del estadio “Ruta de la Plata”, veremos muy pequeña la que defiende el equipo visitante, mientras que la del “Zamora C.F.” nos parecerá enorme.

Peor aún son las apreciaciones de los partidos. Para las derechas, solo existe en presidente Sánchez y las izquierdas priman sus propios intereses políticos

Peor aún son las apreciaciones de los partidos políticos. Así, para las derechas, solo existe el mal en las medidas que toma el Gobierno y, más concretamente, el presidente Sánchez, sin importarles que aquella cosa se ajuste al milímetro a la ley. Aunque esa ley haya sido sacada por ellos mismos cuando estaban en el Gobierno.

De la misma manera, las izquierdas que siempre han pedido la baja inmediata de cualquier cargo público, que se encuentre inmerso en alguna causa judicial, resulta que, cuando pertenece a su partido, defienden al encausado a capa y espada, incluso poniendo en tela de juicio determinadas sentencias del Tribunal Supremo. Es el caso del diputado A. Rodríguez de Podemos, obligado a causar baja por fallo del alto Tribunal. Pero su partido insiste en decir que se trata de una sentencia injusta, o en el mejor de los casos, mal aplicada.

Esta cerrada posición ha tenido consecuencias negativas para sus votantes. Pero eso no parece importar. Acordémonos que la aprobación de la Reforma Laboral lo fue por un solo voto de diferencia. Y eso, merced al error mayúsculo de un diputado del PP, que apretó el botón que no era. Pues bien, ese decreto-ley pudo no haber salido adelante, de haber acertado, el diputado del PP, cuando pulsó el botón. Y habría sido así, porque no se pudo contar con el voto correspondiente al Sr. Rodríguez. Ese que Podemos se ha negado a sustituir por otro diputado (Situación que aún sigue). Una vez más, ha quedado claro que por encima de todo está el interés particular, luego el del partido y, por último, si es que queda algo, el de los votantes.

Por cierto, que se habló mucho, en aquellos días, de los dos tránsfugas de UPN y del diputado del PP que votó de manera equivocada. Pero nada, en absoluto, del voto número 35 de Podemos, que se perdió al no haber querido sustituir, en su momento, al diputado cesado tras una sentencia.

Así que todo depende desde donde se esté mirando. Y de querer ver la viga en el ojo propio. Nosotros, los zamoranos, si nos aproximamos al lado sur de la “Iglesia de San Juan de Porta Nova”, veremos el espléndido rosetón de rueda de carro. Pero, si nos alejamos un poco, y nos subimos al balcón del “Ayuntamiento Viejo”, ante nuestra vista aparecerá una “Plaza Mayor” desestructurada desde el punto de vista urbanístico.

Si cualquier mañana probamos a mirar el “Puente de Piedra”, veremos como luce sus 15 desiguales arcos apuntados. Pero si lo hacemos al atardecer, un día de sol, veremos 15 círculos en los que las piedras y el Duero se confunden, merced a la mezcla de la imagen real y la reflejada sobre el rio.

Si observamos la estatua de Viriato, desde cualquier ángulo, veremos que el “terror romanorum” está haciendo el saludo a la romana, o sea, el que hicieron muchos siglos después los fascistas. Pero si lo examinamos a corta distancia, dando la espalda al Parador de Turismo, captaremos una manifestación viril de aquel caudillo lusitano que le dio caña a los romanos.

Pues eso. Que nunca está de más mirar las cosas desde distintos ángulos y en distintos momentos, si uno no desea equivocarse.