Apocalypse now

Biden habrá sido todo lo poco diplomático que se quiera hablando de Putin y de sus ganas de que se largue con viento fresco a dar guerra en Siberia, pero la verdad es que las constantes amenazas del sátrapa ruso, a veces, hacen temer lo peor. Cada vez que Rusia bombardea localidades ucranianas cerca de Polonia, somos muchos los que nos preguntamos si la artillería rusa, no acabará soltando un pepinazo en el corazón de Polonia, atribuido a un ‘error de cálculo’, convenientemente calculado.

Da grima oír al ruso amenazar con algo así como el apocalipsis atómico. El presidente norteamericano ha alertado, y en esto la inteligencia yanqui lleva ventaja, que Rusia está planeando usar armas químicas en Ucrania. No es tan descabellado. El psicópata puede, en un brote, cometer algo más que la imprudencia de ordenar que se utilicen armas experimentales, de esas que dejan un reguero de muerte horrible, a base de elementos químicos y bacteriológicos.

Si al sátrapa le diera por hacer lo que en más de una ocasión se le ha pasado por la cabeza, nadie dude que toda Europa pagaría las consecuencias. El radio de acción de esos agentes letales es impresionante. Además hay que contar con otro factor, el contagio. La contaminación estaría asegurada y los contagios en un mundo global a la orden del día.

El orbe democrático le ha permitido a Putin, a lo largo de los años, cometer todos los desmanes y asesinatos que bien conocemos. No hay sociedad libre, no hay prensa libre, no hay oposición entendiendo como tal la de los países democráticos. Disidentes y opositores son envenenados con ‘polonio’, amanecen ahogados en el Volga, en el maletero de un coche, desaparecidos para siempre o descuartizados. El orbe occidental tampoco ha alzado la voz. Dos días o tres a lo sumo en la prensa y en otros medios de comunicación y, lo de siempre, ‘el muerto al hoyo y el vivo al bollo’.

Putin es muy vivo y está muy vivo y bien resguardado de cualquier posible atentado. Comprendo a Biden en su indignación. Depender del petróleo y el gas ruso, convierte a la Europa común, a ojos de Putin, en una colección de estados débiles y divididos que actúan como perritos falderos de Estados Unidos. Sin embargo, con su actuación ha conseguido lo contrario, una Europa más unida y cohesionada que actúa en bloque y que varios países con una larga tradición de neutralidad en el continente se planteen cambiar su posición, dispuestos a romper su estatus e imponer sanciones a los rusos, uniéndose al resto de países europeos. Su ‘apocalypse now’, ni ahora ni más tarde.