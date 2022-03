Represento a CCOO en la Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de CyL y a veces, hago algún comentario que me parece adecuado conocer por la misma. En la última comisión, fui interrumpido por la secretaria y no pude terminarlo.

El comentario que siguió a la pregunta, era relativo a las macrogranjas y el continuo goteo de peticiones que hay, para seguir instalando más capacidad porcina en nuestra provincia y visto un rosario de condicionantes difíciles/imposibles de salvar, quizá fuese muy adecuado, empezar a mirar a la Realidad de frente porque está atacada de incertidumbres por todos los ángulos posibles y así, entre lo que dije y no se me permitió decir, está lo siguiente:

con este sistema, basado en cosas imposibles: tener un crecimiento continuo e infinito, debemos ir remando en la misma dirección, una dirección totalmente errónea que en absoluto comparto

Es muy probable que las futuras ampliaciones y construcción de nuevas explotaciones porcinas, no sean viables porque a nadie se le escapa que puede haber problemas muy graves con la alimentación del ganado por falta de cereales (por ahí he leído un artículo firmado por dos científicos que este año pudiera haber un sacrificio masivo de animales por falta de alimentos). Como sabemos, todos los cereales tienen problemas con toda la cadena de insumos que necesitan, ya que se han encarecido a niveles nunca vistos y además se han juntado años de sequía en países que son grandes productores. En otros, muchos agricultores no están sembrando lo que otros años, cosa que también parece que ocurre en nuestro país y ha venido a agravarse la situación con la guerra de Ucrania y Rusia, de los que recibimos un porcentaje importante de cereales y sin cuyas importaciones pudiera ocurrir lo anteriormente comentado. Además somos el segundo país del mundo que más porcentaje de cereales dedica a la alimentación animal, con un 78 %.

Respecto a los fertilizantes, hay países que se los han reservado para sí. China los dejó de exportar el año pasado. En otros sitios se han parado algunas fábricas debido a la carestía del gas necesario para fabricarlos.

Por último, según un medio de las materias primas “Zerohedge” de diciembre de 2021 titulaba, “China atesora en pánico la mitad del suministro mundial de cereales en medio de amenazas de colapso”. Considero de mucho interés que no seamos una mera rueda de transmisión para los proyectos que se desean llevar a cabo y emitir a quien corresponda, que si va a haber tormenta, y para nada parece pasajera, avisemos de los efectos que implica y como bien dice, Gustavo Duch “acerquémonos a los paradigmas que defiende la soberanía alimentaria planteando para los sectores de la ganadería industrial una reconversión de lo macro a lo micro, de lo industrial a lo ecológico y del confinamiento al pastoreo”.

Ramón Rodríguez Sanz