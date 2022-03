Con lo que despilfarra, solo el Ministerio de Igualdad, habría para tapar muchos agujeros que afectan a la economía de los sectores básicos españoles. Los datos económicos en España no pueden ser más penosos. Empiezo por decir que la deuda de las Administraciones Públicas es del 118,7% del PIB, hablo de 1,4 billones de euros, con un déficit estructural del Estado de 12.000 millones. El megavatio disparado y el litro de gasolina también. Y lo más doloroso, las cuentas de los españoles bajo mínimos, algo que se viene arrastrando desde la pandemia. No hay para agricultores y ganaderos, no hay para transportistas, no quieren dialogar con ellos, no hay para nadie, sin embargo, con las espadas en alto y las cuentas corrientes en precario, el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025, coordinado por el Ministerio de Igualdad, el Instituto de las Mujeres y aportaciones del Consejo de Participación de la Mujer, aprobado este mes, alcanza los 20.319 millones de euros.

Estoy hasta el moño de los “enfoques de género en los procedimientos de trabajo” y toda suerte de chorradas emanadas del Club de Amigas de la ministra Montero No voy a entrar en el absurdo desglose de esa barbaridad de miles de millones, pero conociendo el destino de estos dineros cabe pensar que para el Ejecutivo de Sánchez y para Irene Montero hay destinos más urgentes que la agricultura, la ganadería y el transporte, a los que tanto aplaudimos y jaleamos en plena pandemia por su servicio impagable, mientras ahora no sólo no se les escucha, se les ha dado la espalda e incluso se les ha criminalizado. Pues, ya ve usted, con ese enorme gasto para empoderar a las mujeres se podría pagar el paro de los miles de españoles que no ven salida hacia un futuro laboral. Y, mientras las arcas del Ministerio de Igualdad se llenan, los datos económicos en España, dan pena. Esta cifra destinada por Igualdad a las «políticas feministas» en cuatro años duplica el presupuesto anual de Defensa y supone el doble del de los ministerios de Sanidad y Educación juntos. Con Ucrania en el horizonte, todos miramos hacia las Fuerzas Armadas que siguen sufriendo el maltrato económico y la desidia del Ejecutivo con respecto a sus necesidades y su formación. Además, lo destinado al Ministerio feminista es más de lo que gastan en un año Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura juntas. Y casi, el de la comunidad de Madrid. Cada día comprendo más a Isabel Díaz Ayuso. Estoy hasta el moño de los “enfoques de género en los procedimientos de trabajo” y toda suerte de chorradas emanadas del Club de Amigas de la ministra Montero. Por cierto, al colectivo masculino, que les den… Están tratando de invisibilizar al hombre. Esa paranoia, es de lo más preocupante.