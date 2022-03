Lo que hay que hacer

Sé sobradamente que los zamoranos son tremendamente solidarios, lo han demostrado en infinitas ocasiones. A solidaridad no hay quien nos gane. Sólo que la solidaridad, en el caso de Ucrania, debe ir acompañada de inteligencia, de sensatez, de coherencia. Como ha hecho Fundación Caja Rural, abrir una cuenta, dotada ya de 40.000 euros, para que las personas que lo deseen ingresen sus donativos a favor de Cáritas, porque Cáritas será el vehículo eficiente, eficaz, directo, sin intermediarios y sobre todo seguro, para que esos donativos lleguen a sus destinatarios a través de las vías pertinentes.

Es mejor ayudar a Ucrania, así, todos juntos, a través de una entidad y de una organización que es bandera de gloria y no tratar de ir por libre. No podemos liarnos la manta a la cabeza, cargar la furgoneta cargada hasta los topes y, hasta llegar a la frontera, gastarnos lo que no está en los escritos y que a lo mejor incluso no tenemos. Como tampoco hay que propiciar que las mafias de trata de blancas y las redes de pederastas, se salgan con la suya, aprovechando esta ocasión de desconcierto, de huida, de miedo. Hay que contarlo todo. Ha habido y hay conatos que hay que abortar de inmediato. La guerra no puede dar pasaporte de impunidad a las mafias.

Cáritas Zamora está diariamente en contacto con Cáritas Polonia, conociendo el día a día de los refugiados

A estas alturas de su historia, Cáritas nada tiene que demostrar. Lo hace cada día con el trabajo de sus profesionales, de sus voluntarios, de todas las gentes que hacen el bien sin mirar a quien, en tantos ámbitos de marginación, pobreza, enfermedad y soledad, allá donde se mueve esta organización de la Iglesia Católica. Cáritas Zamora está diariamente en contacto con Cáritas Polonia, conociendo el día a día de los refugiados, el parte de guerra diario, los problemas y las necesidades por las que atraviesan quienes han decidido permanecer en el país para hacer frente al invasor.

Por cierto, los sacerdotes, religiosas y religiosos no se han movido de Ucrania. Han preferido quedarse con esa sociedad sufriente y combativa que tan difícil le está poniendo las cosas al sátrapa Putin. David contra Goliat. ¡Y que lección está dando David! Aunque la única lección admisible es la de la Paz. Como reconocía Mahatma Gandhi, “No hay caminos para la Paz, la Paz es el camino”. Ante las atrocidades que se nos muestran cada día, estamos deseando transitar de nuevo el camino de la paz en esa zona.

Pero, ahora, lo que hay que hacer es ir sobre seguro, aunar esfuerzos, confiar en la iniciativa de Fundación Caja Rural y en Cáritas de Zamora que siempre es la mejor garantía.