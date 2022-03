Hace un tiempo fue la recreación de la Batalla de Stalingrado, que siempre dije y opiné aquí, qué necesidad de hacerlo, más cuando el Ayuntamiento fue muy conocido en su momento por el rotundo “No a la guerra”. Resultó que anduvieron los tanques y los soldados por Zamora cual batalla; tal cual. Y además a los zamoranos les gustó.... Curiosamente.

A mí, no. Creo que alguno que otro pensó como yo.... Pero bueno, de eso ya escribí hace un tiempo.

Ahora toca aviones de combate, creo que la Subdelegación de Defensa en acuerdo con no sé quién.... No sé de quién ha sido la idea y ya ni me importa. Decía en la prensa: “Siéntete como un piloto en un avión de combate”... “Súbete y experimenta la sensación de volar en un avión de combate”...Un amigo me comentó que no era para tomarlo a mal, que eran aviones ya casi históricos y que el ejército quería que nos sintiéramos protegidos por el Ejército.... En caso de un percance. Bueno, pues espero que no tengamos que necesitar de ello. Y eso que muy a mi pesar pienso que el país tiene que estar bien armado y apoyo la OTAN, muy a mi pesar, y la Unión Europea... Que sí, que acepto y lo veo necesario....

Pero que con la que está cayendo en Ucrania, con las imágenes que nos pasan en TV y noticias, con las muertes, los niños, el frío, el miedo, el terror, los desalmados, casas destruidas, hogares desaparecidos, mucho miedo, mucho,.... Pues digo yo, que anda la sensibilidad un poco tocada, que estamos lastimado de alma, ya no te digo los pobres ucranianos.

La verdad, no me apetece subirme a un avión de combate, sea antiguo o moderno, no llamemos al mal tiempo. A mí me hiere ver esto en la Plaza Mayor. Ya bastante hay, ya bastante lloro, ya bastantes muertos; no quiero verlo, no. Tendré la piel muy fina, puede ser. Y si un día me toca coger un arma pues la cogeré...Y si hay que correr y pasar frío y ver muertos al lado, pues estaré y seré valiente.... Que sí. Pero esos aviones, esa sensación de armas en las manos sin necesidad.... Yo qué sé.... Igual se han subido hasta niños, no lo sé, igual se habrán hecho fotos, pues seguro, que estoy paranoica, pues seguro también. Viva España y vivan las Fuerzas Armadas.

María Jesús Rivas Hernández.