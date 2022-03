Por fin, parece que el campo ha despertado de un más que largo letargo. Por fin, agricultores, ganaderos, regantes y cazadores de toda España se han unido bajo un mismo lema: “Juntos por el campo”, tomando las calles de Madrid y de media España, reclamando al Gobierno soluciones urgentes y un plan de choque con medidas para el campo. Y mientras Sánchez se pasea por Europa, ellos a lo suyo que también es lo nuestro. Si ellos no producen, nosotros no tendremos nada que llevarnos a la boca. Y esto se está poniendo feo. Pero no pueden aguantar más. La situación en España es tan tensa, tan dura, tan difícil, que puede desembocar en algo peor.

No queremos que desde el Gobierno nos hablen como si fuéramos niños de primaria, como si fuéramos imbéciles o unos pobrecicos que no nos enteramos de nada. Agricultores, ganaderos y transportistas no comen con las palabras. Si acaso con los hechos. No se les puede ni criminalizar, ni ningunear de la forma que lo viene haciendo el Ejecutivo y las correspondientes ministras que han sacado pecho diciendo, entre otras lindezas, que los huelguistas están manejados por la ultraderecha. Los destinatarios de semejante aseveración ya han contestado a las ministras con argumentos irrebatibles. Con lo que despilfarran algunos ministerios habría de sobra para ayudar a estos sectores que las están pasando canutas ¿Qué ultraderecha ni que niño muerto? Lo que estas señoras están haciendo con sus manifestaciones tan desafortunadas es empujar a los votantes y a los sectores afectados hacia esa ultraderecha con la que tienen fijación y a la que parecen tener tanto miedo. Hasta ahora, sólo los sindicatos de siempre parecían tener licencia y bula a la vez para tomar la calle. Les han salido unos buenos competidores. Poniendo un poco de humor a tan serio asunto no es de extrañar la cantidad de ‘memes’ que pululan por WhatsApp. Hay uno en concreto que reza: “Los sindicatos apoyaran finalmente la huelga de transportistas, ante la ausencia de marisco en las pescaderías”. ¡Es tan evidente su silencio y su ausencia! Con lo que despilfarran algunos ministerios habría de sobra para ayudar a estos sectores que las están pasando canutas. El aumento generalizado de los costes derivado del alza de las materias primas y todo lo demás está estrangulando al mundo rural. El Gobierno no puede seguir haciendo oídos sordos al clamor nacional. 200.000 manifestantes se lo han ido a decir a Madrid. Por el itinerario no se vio a nadie de la izquierda socialista, ni de la extrema izquierda podemita, ni de izquierda alguna. Hubiera sido todo un detalle. De una vez por todas, respeto y apoyo al campo, a la ganadería, a la caza, a los toros y al mundo rural.