Vigilar a las ministras

El Gobierno ya no abandera el derecho a huelga. El Gobierno en particular y la izquierda en general, temen perder la calle. La calle es de todos. Los que se agrupan en banderas de todos los colores y los que van por libre. Si tuviera que salir a manifestarme lo haría sólo bajo una bandera: la de España. Es la que en verdad me importa. Es la que representa a todos los españoles. Sin embargo las ministras María Jesús Montero y Raquel Sánchez se han dedicado a demonizar, a ningunear e incluso a insultar a los transportistas españoles, a los camioneros de toda la vida. Los han llamado de todo, incluso “terroristas” que por mucho que rime en consonante con transportistas nada tienen que ver. Terroristas son los Bilduetarras. Transportistas son los que nos abastecen. La ministra Montero los llama “chantajistas”. Y las dos, María Jesús y Raquel les acusan de hacerle el juego a Putin.

El Gobierno se esconde con demasiada frecuencia tras los pantalones de Putin, como si de todos los problemas que tiene España tuviera la culpa el sátrapa ruso. Son incapaces, no sólo de reconocer sus errores, sino de actuar. El problema de desabastecimiento es real. Como real es el subidón en los precios con los que las grandes y no tan grandes superficies nos han sorprendido estos días. Lo han subido todo. No se han andado por las ramas con unos céntimos, el subidón se ha producido a golpe de euros. Pero, ya ve, de eso, las ministras nada dicen. Y eso que hay una cartera de ‘Consumo’ que debiera permanecer vigilante. Puede que el ministro Garzón esté buscando una excusa que no encuentra con Putin como culpable.

¿Cómo es posible que el Ejecutivo de Sánchez se olvide del derecho a huelga y ataque a los piquetes que impiden operar a los que pasan de huelga? Si los manifestantes estuvieran jaleados por las centrales sindicales por todos conocidas, el Gobierno no diría ni pío o simplemente trataría de buscar argumentos con los que darles la razón. Esas centrales no están en este ajo. Les acaban de soltar una millonada y no van a morder la mano que les da de comer ¿marisco? ¿Dónde están Pepe Alvarez y Unai Sordo? Están honrando el apellido del secretario general de Comisiones Obreras. Como los tres monitos, sordos, ciegos y mudos.

Las dos ministras se están equivocando. No querer reunirse con quienes representan entre el 50 y el 60% de los transportistas en España, porque no llevan las conocidas banderitas de la acomodaticia CEOE y de los sindicatos tradicionales, es un error que les pasará factura.