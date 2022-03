El mundo al revés

A medida que pasan los años, nos quedamos cada vez más sorprendidos de los aconteceres de la sociedad que nos ha tocado vivir.

Vemos con enorme sorpresa cómo se valora el papel jugado por los gobiernos de turno y sus representantes diplomáticos en la sociedad actual, cuando esos roles desempeñados históricamente han sido en el fondo siempre los mismos, es decir, los informes enviados por los representantes de las legaciones diplomáticas siempre han tenido la mismas características. “ser secretos” y, por ende, rescatados por los militares acreditados, si se trataba de problemas de seguridad o de la venta de armas, y para el resto de los acontecimientos, conseguidos por los miembros diplomáticos acreditados en el país de destino.

Los informes enviados a los gobiernos han sido recogidos de los aconteceres en las diferentes esferas de la vida real, unos, aparecidos en los medios de comunicación del país de destino unas veces, otras de los mentideros existentes, de las conversaciones mantenidas con los demás colegas diplomáticos en las reuniones, cenas o comidas , o de los representantes institucionales del país, que sin escrúpulos se iban de la lengua, por unas u otras circunstancias, y muy pocas veces por escuchar la voz del pueblo, que en bastantes ocasiones tenían las claves de los aconteceres reales.

Las informaciones obtenidas, no siempre procedían de los cauces ordinarios, sino que se utilizan a veces medios o informantes que se pueden calificar de secretos o anónimos, por acceder a estos informantes al margen de las normas establecidas, de ahí la existencia de los agentes de espionaje doble, instrumentalizados por el observador y el observado.

Hay una publicación de notable éxito en el mercado, cuyo autor es un norteamericano nacido en Filadelfia y profesor de Lingüística y Filosofía en el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Noam Chomsky que en su libro “Piratas y Emperadores”, sobre el terrorismo internacional, recoge entre otros aspectos: el control de pensamiento: el caso del Oriente Próximo, el terrorismo de Oriente Próximo y el sistema ideológico norteamericano, Libia y la demonología estadounidense, el papel de los Estados Unidos en Oriente Próximo ( 15 de noviembre de 1986), aconteceres de la geopolítica en la década de los años ochenta, concretamente del año 1986 el terrorismo internacional: imagen y realidad (1989), el mundo después del 11 de septiembre (2001) y finalmente Estados Unidos/Israel-Palestina(mayo de 2001).

Si se transgreden los derechos humanos, la vara de medir no es igual si se la aplicamos al Estado de Israel, o al pueblo palestino, o si sucede en las cárceles del Irak o de Guantánamo o en Marruecos o en Cuba

Este autor, en el prefacio de su obra, (primera edición 1986) expone muy claramente que los incidentes recogidos de terrorismo que se utilizan en la actualidad con supremo cinismo, y como pretexto para la violencia occidental, son la constante actual, así como el término terrorismo empezó a emplearse a finales del siglo XVIII, básicamente para referirse a los actos violentos de los gobiernos orientados a garantizar la sumisión del pueblo.

Otro aspecto expresado de forma contundente relacionado con el terrorismo internacional es, que una acción terrorista solo puede considerarse como tal si la perpetra el “otro bando”, no el nuestro. Es decir, lleva de forma implícita la doble moral, tan en boga en la política presente (basta con analizar el problema actual entre Marruecos y el Frente Polisario).

Si determinados actos delictivos se cometen transgrediendo las leyes más elementales, por ejemplo, sobre los derechos humanos, la vara de medir tal transgresión, no es igual si se la aplicamos al Estado de Israel, o al pueblo palestino, o si sucede en las cárceles del Irak o de Guantánamo o en Marruecos o en Cuba.

En síntesis, Noam Chomsky, con gran acierto y conocimiento, estima que el lugar preeminente en la historia del terrorismo tiene lugar a partir del 11-S del año 2000, con la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, a partir de este lamentable hecho de terrorismo internacional, hay un antes y un después, merced al uso de las nuevas tecnologías el monopolio de la violencia, ya no está en manos de los más poderosos, como venía sucediendo a lo largo del tiempo.

Un ejemplo inequívoco del ejercicio de la violencia, es la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia que falló a favor de Nicaragua, en la época del gobierno sandinista determinando que los Estados Unidos era culpable de “uso ilegítimo de la fuerza” y violación de Tratados, y ordenó que Washington pusiera fin a sus crímenes terroristas internacionales y pagara sustanciosas indemnizaciones. Estados Unidos rechazó el fallo del Tribunal con desprecio, alegando oficialmente que si otras naciones no están de acuerdo con nosotros, entonces debemos decidir por nosotros mismos lo que afecta a nuestra “jurisdicción nacional”. Este pasaje está recogido del citado libro en la página 17, que nos hace rememorar esta misma decisión tomada por los Estados Unidos en la invasión a Irak.

Si los gobiernos saben que se filtran secretos de Estado, y estos no se dan a conocer vía medios de comunicación, en la práctica no sucede nada, pero si salen a la luz pública, entonces hay que salir a denunciarlo

No es menos cierto que el gobierno sandinista, por aquel entonces, conculcaba a diario los derechos humanos más elementales de la población nicaragüense discrepante con su política, por medio de las llamadas turbas divinas constituida por sus prosélitos más radicales.

Los informes a los que ha tenido acceso Julian Assange como editor de Wikileaks ha sido el detonante de la política gestada por las legaciones diplomáticas en unos casos, en otros por los informes facilitados por militares, en un ambiente de flagrante hipocresía, en el que los gobiernos irritados por tales prácticas han puesto el grito en el cielo, cuando saben que todos los países utilizan informaciones secretas, que obtienen de los miembros destinados a la política exterior y cuyos informes se envían por valija diplomática, o bien a través de mensajes cifrados por los medios técnicos de comunicación presentes en la mayoría de las Cancillerías, el problema en este caso , es que, el mensajero ha sido un ciudadano que ha tenido acceso a estas informaciones secretas a través de un soldado norteamericano Bradley Manning, acusado por el ejército norteamericano de haber facilitado miles de documentos a Julian Assange sobre las guerras de Irak y Afganistán, sí como los informes del Departamento de Estado Norteamericano. En la Guerra de Irak, se dan números de los muertos entre los 601.000 facilitados por los EE.UU, y otras fuentes en que las cifras ascienden a más de 1.200.000, entre otros los estimados por Noam Chomsky.

En síntesis y para terminar, si los gobiernos saben que se filtran secretos de Estado, y estos no se dan a conocer vía medios de comunicación, en la práctica no sucede nada, pero si salen a la luz pública, entonces hay que salir a denunciarlo; como diría un castizo italiano “porca miseria”. Hasta aquí esta información la escribí en la época de la Guerra de Irak, que por cierto las armas de destrucción masiva no aparecieron por ningún lugar de Irak.

(*) Sociólogo