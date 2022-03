Todo son facilidades

La vida en el mundo rural es adorable, bucólica, envidiable. Tranquilidad, silencio, aire limpio, alimentos sanos y todas las ventajas que ustedes quieran. Quien te cuenta todo esto, pero no se va a vivir al pueblo, suele ocultar los inconvenientes, quizás para convencerte de que has hecho bien en abandonar la ciudad. A los que van por ese camino me gusta decirles: “No, si yo ya estoy convencido y por eso vivo donde vivo; el que tiene que convencerse eres tú y no solo de boquilla, sino con hechos”. Y entonces vienen las disculpas. Que si en invierno hace mucho frío, que si faltan comodidades, que si la mujer no se iba a adaptar, etc, etc. Y en esas estamos.

La verdad es que algunas de las excusas son razonables, especialmente las referidas a las llamadas comodidades. ¿Alguien entiende ahora un domicilio sin acceso a Internet? Y no digo para estar todo el santo día conectado, sino, al menos, para poder hacerlo cuando a uno le dé la real gana o cuando tenga necesidad. Normal en pleno siglo XXI, ¿no? Pues, no. En esta misma provincia hay muchas zonas donde el dichoso Internet no llega. Las nuevas tecnologías suenan a chino mandarín o a tiempos futuristas de épocas venideras. ¿Internet?, cuan largo me lo fiáis. Y como parece que a algunas administraciones les basta con tener estos adelantos en sus despachos y les importa un bledo lo que suceda lejos de las moquetas, pasa lo que está pasando por ejemplo en la comarca de Tábara, donde esta desidia, unida a otra barbaridad muy de estos tiempos, puede cargarse unas cuantas explotaciones ganaderas. Pongámonos en situación. Leo en este diario, en un excelente reportaje de Irene Gómez, que a la Junta, siempre tan atenta, le ha dado por eliminar trámites directos, en persona. A partir de ahora, todo por Internet, como requiere un mundo moderno, avanzado, vanguardista. La única pega es que a muchos de los pueblos afectados no llega Internet. Otro pequeño inconveniente reside en que muchos de los ganaderos, ni conocen los vericuetos de las nuevas tecnologías ni están en condiciones de aprender de ahora para dentro de un rato. Estaban acostumbrados a resolver los problemas de la mano del funcionario de turno. Ya no. A algún genio del desarrollo y de la lucha contra la despoblación se le ha ocurrido que lo mejor es que los ganaderos se agarren al ordenador y hagan de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. El siguiente paso (y ese es el gran temor) podría ser el cierre del servicio, la clausura de la oficina. ¿Para qué tenerla abierta si ya lo hacen todo los ganaderos, ellos solitos? Y si los ganaderos desparecen o se jubilan, ¿quién se va a quejar? ¿A quién se le ha ocurrido?, ¿qué mente privilegiada ha decidido que se acabaran las consultas, los trámites, en directo? -Esto lo arregla Vox en cuanto se haga con la Consejería de Agricultura; el campo va a resucitar como Lázaro, dice el señor Clodonostino, orgulloso él, como tantos en su pueblo, de haber votado a los de Abascal. El señor Duquesio también lo tiene claro: -Va a haber un antes y un después para la agricultura de esta tierra. Vox cumplirá sus promesas y esto será Jauja, como cuando el Servicio Nacional del Trigo nos pagaba lo que ordenaba el Caudillo y las cosas iban como tenían que ir y no como ahora. A la espera de que se forme el gobierno de la Junta y de que VOX solucione todos los problemas agrarios, la verdad es que la situación es muy grave y no parece que el camino de la demagogia sea el más idóneo para enderezar el rumbo. La escalada de los costes, los bajos precios de los productos propios, la desatención, cuando no el desprecio, oficial, las trabas burocráticas, la desaparición de servicios básicos (se está luciendo Unicaja), las disposiciones emanadas de gentes que no tienen ni idea (o muy poca) de la realidad del campo… Todo son facilidades, que dice un vecino mío con toda la ironía, y también la tristeza, del mundo. Vuelvo a lo de Tábara. ¿A quién se le ha ocurrido?, ¿qué mente privilegiada ha decidido que se acabaran las consultas, los trámites, en directo? Hasta es posible que le pongan una medalla o que le den un plus a la productividad, la eficiencia y la creatividad. Y también es probable que le encarguen nuevos proyectos futuristas de impacto universal. Verbigracia: un plan para que las ovejas se busquen los pastos por Internet. Ya no harán falta ni pastores ni ganaderos. ¿Y si las ataca el lobo? -Pues, que rellenen un formulario y lo manden por Internet al departamento correspondiente. Lo dicho: todo facilidades. ¡Viva el progreso!