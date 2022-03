Rostros de un tiempo

Siempre es necesario, imprescindible, conocer el pasado, especialmente de quiénes han sido sus protagonistas, y que todavía podemos disfrutar de su sapiencia, de su experiencia, de su buen hacer, etc., pues el conocimiento siempre es inexcusable para mejorar, día a día, minuto a minuto, el quehacer y así lograr una sociedad más llevadera, más perfecta, más humana, más justa, más productiva, más igualitaria, con una “tarta cada vez mayor” para todos, etc., en resumen, más feliz.

Y como se suele decir, a veces, una “imagen vale más que mil palabras”, la contemplación de un rostro humano, a través de una fotografía, curtido por una laboriosa, honesta y larga vida, ilustra lo que es una existencia honorable, satisfactoria y ejemplar, de la que la ciudadanía debiera tomar buena nota para procurar, al menos, acercarse “a la suela de sus zapatos”. Y es que cada generación tiene la obligación moral de superar, en todos los aspectos, a la que le ha precedido, pues se ha encontrado con unas obras, con unos servicios, con unas prestaciones, que facilitan un desenvolvimiento jurídico, socioeconómico y político superior.

De nuestros queridos mayores, habitantes del medio rural, hay que aprender, y agradecerles, su sabiduría, su cuidado del medio ambiente

Muy especialmente, de nuestros queridos mayores, habitantes del medio rural, hay que aprender, y agradecerles, su sabiduría, su cuidado del medio ambiente, el haber cultivado el campo y criado animales, con los que alimentar a la sociedad, como especialmente se ha puesto de manifiesto con ocasión de la pandemia, mantener la cultura popular, etc., etc., etc.,

Por todo ello, y mucho más, estimamos un grandísimo acierto el calendario de la Diputación de Zamora del año 2022, donde en la portada y cada uno de los doce meses, se recoge una fotografía de un ciudadano que con su cariñosa y sonriente mirada, nos manifiesta con sus manos, con su semblanza, sus tareas, sus aficiones y, sobre todo, su bonhomía; permitiéndonos cada día, de cada mes, fijarnos en ellos para comenzar las tareas diarias con ánimo, con alegría, con esperanza, con “acciones, bondad, fuerza”, y, “nos hagan pensar en nuestro propio futuro”.

Felicitar, muy sinceramente, a quiénes han hecho realidad, quizá, el mejor calendario de la Diputación de Zamora, a su Gabinete de Prensa; muy especialmente a la periodista Concha Sanfrancisco, grandísima profesional y atentísima con la ciudadanía que a ella se le ha acercado; al fotógrafo Martín Grannini, al diseño de Martinde, y a la impresión De la Iglesia.

Marcelino de Zamora