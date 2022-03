Quiero compartir con los lectores esta frase que encierra una realidad incuestionable: “Toda felicidad depende de un buen desayuno, de un desayuno relajado”. Lo lamentable es que el desayuno no se toma en serio. Existe la creencia de que es un tipo de ingesta menor a la que no hay que dar importancia, cuando la tiene, ¡y mucha! Los datos son increíbles pero ciertos. El 55,3% de la población española le dedica menos de 10 minutos al desayuno. Aunque el 86,7% de los encuestados declara que se trata de una comida que suele realizar en casa, tan sólo el 29% lo hace sentados y en compañía. Lo de la compañía es altamente importante.

Hay que cambiar urgentemente la estadística que reconoce que solo el 2,8% de la población infantil y juvenil desayuna de forma adecuada. Por favor, más cerebro, más leche, más fruta, más cereales, más tostadas, más huevos, más queso, más alimentos sanos y menos bollería industrial y esas guarradas bañadas en chocolate con las que flaco favor se hace a los más pequeños. El desayuno es la primera comida del día, separada de la anterior por muchas horas. Después de tanto tiempo de ayuno es urgente y necesario proporcionar al organismo la energía y los nutrientes necesarios para hacer frente a todas las actividades que se realizan en esa parte del día.

Si los niños no desayunan como es debido, a corto plazo puede comprometer el desarrollo escolar-intelectual de sus hijos si no han consumido nada y a medio y largo plazo, el hecho de no desayunar, se asocia con presencia de sobrepeso y obesidad

Con un buen desayuno se puede afrontar el día con más energía, con más seguridad en uno mismo, con más optimismo, con más ganas y no que pequeños y grandes, una parte importante de la población, acude a realizar sus obligaciones, en colegios, institutos, guarderías y trabajos pertinentes, con el estómago vacío. Como mucho, con una tacita de café tomado de pie, mientras preparan los bártulos. Es imposible que así puedan rendir de la misma forma que los que acuden bien desayunados.

El desayuno es la comida más importante para la población infantil, por encima de la población adulta, sobre todo porque los niños están en fase de crecimiento como de desarrollo y en general la alimentación les puede afectar mucho más que a los mayores. Sepan las mamás y los papás que si los niños no desayunan como es debido, a corto plazo puede comprometer el desarrollo escolar-intelectual de sus hijos si no han consumido nada y a medio y largo plazo, el hecho de no desayunar, se asocia con presencia de sobrepeso y obesidad que si persisten pueden aparecer otras patologías como la diabetes.

Como para tomarse a broma el asunto. Son tres las comidas principales del día. La más importante, por las razones expuestas y más, sin duda es un buen desayuno.