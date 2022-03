Patriotismo bien entendido

Tengo la sensación, a tenor del constante cruce de declaraciones que, a diferencia de lo que manifiesta Sánchez, la posición del Gobierno no es solo una. El ala socialista y el ala comunista no baten sus alones al mismo ritmo. El aumento del gasto de Defensa sigue tensionando la coalición. Los morados del Ejecutivo rechazan esa posibilidad mientras los socialistas advierten de que las competencias en materia de Defensa son suyas y nada más que suyas. Los morados no tienen decisión al respecto, merced a los acuerdos.

¿Qué ha hecho Sánchez? Pues lanzar un mensaje inequívoco a sus socios, pidiendo a Podemos el mismo “patriotismo europeo” que demanda el PP. España no puede seguir permaneciendo descolgada en su contribución a la OTAN, con respecto al resto de países miembros de la Alianza Atlántica. España no puede seguir siendo el pariente pobre. España no puede poner en peligro la seguridad común, manteniendo los irrisorios presupuestos en Defensa que dejan a los garantes de nuestras libertades a la altura del betún. Los morados pierden la razón cuando la realidad nos dice que Grecia es el país que proporcionalmente a su PIB más dinero destina a defensa, un 3,82%, seguido de Estados Unidos con un 3,52%. Tras ellos solamente Reino Unido, Francia, Croacia, los países Bálticos, Polonia y Rumanía alcanzan un 2% del PIB en defensa. Quien nos iba a decir lo que está ocurriendo en Ucrania. Europa, y por supuesto España, tienen que invertir en seguridad. Reforzarla atañe directamente a todos los estados miembros. Con España en shock, una huelga que está propiciando un desabastecimiento indeseado, miles de empleos en peligro, preocupación en los sectores más importante y un principio de inquietud en la población, lo que no puede hacer el Gobierno es abandonar la defensa de España. El presidente del Ejecutivo patrio se desgañita delante de sus socios a los que recuerda que desde España somos “responsables y corresponsables” de la seguridad europea. Esa responsabilidad lleva aparejada un aumento más que necesario en el gasto de Defensa. El patriotismo bien entendido pasa por el principio de solidaridad con nuestros aliados y por la defensa a ultranza de España. Defensa de palabra y de obra, en lugar de levantar el índice acusador señalando a diestro, nunca a siniestro, como culpables de la situación actual. Situación que se remonta a meses atrás, mucho antes de la invasión. Ahora, con echarle la culpa de todos nuestros males a Putin, al cabo de la calle. Hace bien Sánchez en desoír las quejas y lamentos de sus socios de gobierno que no son precisamente los que practican el necesario patriotismo que se les demanda.