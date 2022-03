Desde Benavente a Ucrania

Quizás no siempre seamos ganadores.

Pero no somos perezosos.

Tomamos riesgos, vamos a por todas, saltamos vallas.

Y a veces triunfamos.

Han sido siete días interminables. Cada mañana, al despertar, mi pensamiento viajaba a la zona del conflicto. Y en el trayecto visualizaba la imagen del convoy en el que la ONG Acción Norte iba cargada de esperanzas, ilusiones y ganas de aportar un granito de arena para mitigar tanto sufrimiento.

Los días se nos hacían largos. Solo queríamos tener noticias y esperar que nos dijeran que todo iba bien. Y esa siempre era la respuesta. Seguro que sus problemas y vicisitudes no los querían compartir para que estuviéramos tranquilos. Pero los obstáculos estaban ahí. Han sido siete días viviendo con el alma en vilo pero nos animaba la esperanza de que todo iba a salir bien.

Me acerco a Anatoli, un abuelo que ha traído a sus nietos, me dice en su escaso español que está muy contento. Siento que le faltan palabras para poder expresar su agradecimiento. Pero el brillo de sus ojos, empañados de lágrimas, me lo dicen todo

El 16 de marzo es el día de llegada. Los niños están impacientes. El deseo de abrazar a papi y mami es su prioridad. Ellos también son conscientes de lo que sucede en un país muy lejano: “Un señor malo tira bombas a las casas y a los niños…” Y en su interior saben que sus padres tienen que ir a ayudar a esa gente. Esta semilla quedará en su interior y cuando sean mayores seguro que dará buen fruto y de nuevo surgirán otras sementeras para recoger nuevas cosechas.

Llega por fin el momento del encuentro. Estamos en Benavente donde algunos quedarán para empezar una nueva vida. La escena es distendida, tranquila. Todo el grupo forma una piña departiendo con las personas de acogida y los héroes de esta aventura. Los abrazos provocan emociones y las lágrimas son incontenibles. Es el abrazo fuerte y sincero en el que sobran las palabras.

Al fin se cumple mi deseo de tocar, de abrazar a alguien que huyendo del horror busca un lugar seguro. Me acerco a Anatoli, un abuelo que ha traído a sus nietos. Nos saludamos con un abrazo y me dice en su escaso español que está muy contento con mi hijo, su mujer y todo el grupo. Siento que le faltan palabras para poder expresar su agradecimiento. Pero el brillo de sus ojos, empañados de lágrimas, me lo dicen todo.

Esta singladura ha llegado a su fin. Ha tenido un final feliz gracias a este grupo de héroes pero sobre todo a la ayuda incondicional, a las aportaciones de tanta gente anónima. Sin vosotras/os esto no hubiera sido posible. GRACIAS. No es la primera que emprende este grupo, “Acción Norte’’. Ya conocen otras desventuras: Lesbos, El Sáhara, Nicaragua… Y la vida continúa. Y en Ucrania siguen esperando nuestra ayuda, pero sobre todo viviremos con la esperanza de que todo esto termine y sigamos soñando con un mundo feliz.

Florencio Bodego. (Chencho)