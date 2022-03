Bailando con lobos en Zamora

Nuestros lobos forman parte de la mejor tradición: / está presente en los cuentos y también en la canción. / Con la cultura del pueblo de Castilla y de León / con sus dichos y refranes que también muy nuestros son / vamos a intentar contarles todo lo que aconteció / en las tierras de Zamora y también en la región / en cuestiones del poder donde el lobo se escondió / bajo la piel del cordero y hasta al pastor engañó.

“¡Que viene el lobo!” gritaba el mentiroso pastor, / Pedro, como el presidente de España nuestra nación, / que advertía que en Castilla y en las tierras de León, / no era el lobo el que venía sino los ultras de Vox.

Y aunque parecía una broma para asustarnos mejor / y lograr para el PSOE un resultado mayor, / la ultraderecha hoy preside asentada en el sillón / las Cortes donde naciera esta histórica nación. / Pues fue en tierras leonesas donde España se gestó / en mil ciento ochenta y ocho en las Cortes de León.

Tal vez por eso en España hoy se ve con prevención / el pacto de la derecha cobardica y los de Vox / al que han llegado Mañueco y Gallardo con valor. / Pese a la opinión resuelta del presidente Feijó / y la derecha europea que con criterio vetó / a la ultraderecha siempre porque fue quien intentó / imponerse por la fuerza apelando a una nación / a base de xenofobia, exterminio y exclusión. / Guerra Mundial, la Segunda, es lo que así provocó / y por ello en sus gobiernos la ultraderecha no entró.

Primer gobierno en Europa es el que van a formar / la derechita cobarde y las huestes de Abascal / en el próximo gobierno de nuestra Comunidad. / Mas el lenguaje matizan tal vez para no asustar: / no hay racismo, pues se llama la inmigración regular; / si se adoctrina en derechos humanos, pues impondrán / para educar a los niños por fin el “pin parental”; / y si a las mujeres mata el machismo criminal / de la sociedad, diremos “violencia intrafamiliar”.

Con los lobos de la Junta ya nos tocará bailar.

Poner al lobo a cuidar a las gallinas hicieron / en nuestra Diputación con las cuentas de los pueblos: / para ayudar a los pueblos a recaudar los impuestos / una tasa se pasaba a nuestros ayuntamientos; / pero al acabar el año y tras hacer el recuento, setecientos mil eurazos se quedaban en el cuenco. / Pues por prestar el servicio gastaban menos dinero / que el cobrado a tocateja para el servicio propuesto. / Les dijimos que era un robo y por ello se ofendieron. / No pudimos retractarnos porque es un robo, creemos, / quitar dinero al más pobre y engordar al opulento.

Zamora es tierra de lobos y por ello aquí se aprende a proteger al ganado cuando su aullido se siente. Con mastines, con cercados, y contra quien lo protege en Bruselas, mas no paga la desgracia que acontece / cuando mata a las ovejas

Y si la provincia es pobre y se despuebla en verdad / -algo que ya nadie duda por cifras y realidad- / los dirigentes que mandan en Palacio Provincial / niegan lo que el pueblo sufre en nuestra zona rural. / Dicen que se invierte mucho aunque no pueden gastar / setenta y ocho millones ¡un remanente brutal! / Y así suben los ahorros en los bancos sin piedad / hasta ochenta y seis millones ¡un récord! No es falsedad. / Que Zamora va muy bien – defienden como hizo Aznar. / Se ve que sólo conocen lo que van a inaugurar

Y aunque el barco se les hunda la orquesta van a tocar, / y en la Dipu de momento nada parece cambiar: / ajenos al pacto nuevo en nuestra Comunidad, / con los lobos que amenazan aprenderán a bailar.

En la ciudad otro Lobo, como el “bueno” del poema / sigue esperando en Zamora el Museo donde se vean / las obras que generoso nos ha donado a esta tierra / que desde hace años busca un sitio pero que aún no se encuentra. / Y al único que ha buscado solución para el problema / -un lugar digno y posible porque es de su competencia- / “cerril” le llama al alcalde como insulto, y aprovecha / opiniones respetables con respetables propuestas / un exconcejal que tuvo posibilidad de hacerlas / con otras instituciones que también son de derechas / como él, pero se achantaron o no quisieron hacerlas.

Bailaremos con amigos por su buena voluntad. Si tienen piel de cordero, con lobos no hay que bailar.

Y por eso en estas tierras también hay que valorar / los perjuicios de los lobos al ganado. De verdad. / Si se protege a los lobos por nuestra diversidad / la de todos y por tanto la de nuestra sociedad/ al ganadero que sufre gran perjuicio o más puntual / por el perjuicio causado tenemos que indemnizar.

Eso no se pone en duda pero no hay que exagerar / cuando dicen que los lobos con el campo acabarán. / Pues también sabemos todos que quien acaba es la PAC / y los precios que no pagan lo que se van a gastar / por producir alimentos para nuestra sociedad.

Bailando con lobos todos por estas tierras están, / como en la peli del título que he decidido copiar / donde hombre y lobo consiguen trabar muy buena amistad / cuando son “lobitos buenos” y gentes de respetar.

Si tienen piel de cordero para poder engañar: con esos y por ser falsos, ni un baile nos sacarán.