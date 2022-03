Bajo el lema “lo haremos bien”, se va a celebrar el Congreso Nacional del PP. Haremos es el futuro de indicativo del verbo hacer en primera persona del plural. . Uno de los verbos más utilizados en nuestro universal idioma debido a sus múltiples significados. En el caso que nos ocupa más que a promesa, me suena a propósito de enmienda, me suena a buena intención, claro que de buena intenciones está empedrado el camino del infierno. Y de buenas intenciones están llenos los panteones. Se trata, más que de anunciar unos propósitos, cumplirlos. Las buenas intenciones deben ir acompañadas de buenas obras. Ahí es donde se la va a jugar el Partido Popular, en el acompañamiento.

El Partido Popular nacido de este Congreso Nacional está en la obligación de hacerlo, no bien, sino muy bien, de bordarlo a realce, de no subestimar al votante, ni al de enfrente ni al de casa. El enemigo, cuántas veces, está dentro. El PP ha pasado ya por muchas vicisitudes, como para no intentar hacer las cosas como esperan sus votantes, con decisión, con ejemplaridad, con gallardía, con criterio, con rigor, con independencia, con honestidad, llamando a las cosas por su nombre y, como errar es de humanos, si se equivocan, reconociéndolo y pidiendo perdón, no sólo de puertas adentro, sino dando la cara, aunque se la partan.

Me quedo con dos frases del señor González Pons que servidora viene reivindicando desde hace muchos años: “Son más importantes las políticas que los políticos”, la buena ejecución de estas políticas fortalece la democracia y mejora la gobernabilidad. Y, la otra, “Son más importantes los votantes que los candidatos” entonces, ¿por qué no escuchan a los votantes? ¿Por qué no se detienen a reflexionar sobre lo que les dicen o les cuentan? Los oyen, pero no los escuchan. Y se les nota un montón cuando quieren quitarse de encima a alguien que con toda la buena intención les sugiere lo que sea. Ven más cuatro ojos que dos y a los políticos, los árboles del halago, del poder, de la mediocridad que a veces les rodea, no les dejan ver el bosque de la realidad.

Si es verdad que el Partido Popular sabe lo que tiene que hacer, lleva más de medio camino andado. Tiene que plantearse y replantearse muchas cosas. Recuperar a los buenos y quitarse de encima a las vagas, a los cansados, a los malos de solemnidad, a los que restan en lugar de sumar y, sobre todo dejar de premiarlos con puestos vitalicios. La gente quiere políticos comprometidos y políticas que se puedan llevar a cabo. Tienen que empezar a generar confianza.