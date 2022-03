La guerra en Ucrania está haciendo que, solo en España, peligren un millón de empleos. Como lo lee. Y esto no ha hecho más que empezar, frase con la que coincide todo el mundo. En algunos sectores se están echando a temblar con la que se avecina. Vuelven los Ertes y algún que otro Ere porque la situación se torna insostenible. Oficios como el de panadero, frutero, las fábricas de textil, la metalurgia y los mecánicos, entre otros muchos, están en grave peligro, poco menos que de extinción, por una serie de motivos.

El aceite de girasol que algunos supermercados, por no decir todos, nos raciona y que ha subido más de un euro, no es importado de Ucrania, es de Andalucía a tenor de lo que rezan las etiquetas, ¿entonces?

El más importante, la destrucción de los campos de girasoles en Ucrania. La imposibilidad de importar desde allí, hace que el coste de este aceite, que se usa entre otros establecimientos, en las churrerías, no pare de subir. El aceite de girasol que algunos supermercados, por no decir todos, nos raciona y que ha subido más de un euro, no es importado de Ucrania, es de Andalucía a tenor de lo que rezan las etiquetas, ¿entonces? Ya se sabe que a río revuelto... Así las cosas, los empleados de las churrerías, hablo a gran escala, están en la cuerda floja.

Y como el revalorizado aceite de girasol también se utiliza en las fábricas conserveras, donde ya ha empezado a escasear, es posible que tengan que frenar en seco la fabricación por falta de stock. La destrucción de los campos de cereales ucranianos acarrea que los panaderos amasen a un precio mucho más alto y que en unas semanas no se pueda alimentar al ganado. Subidón para la leche y la carne. ¿Tal es nuestra dependencia de Ucrania? ¿Dónde están nuestras afamadas agricultura y ganadería? ¿Somos incapaces de autoabastecernos? Porque la cosa pinta muy mal.

El tercer jinete de este apocalipsis no deseado tiene mucho que ver con el coste de la energía que no para de crecer. Cierto que ese coste viene de mucho antes de la invasión de Ucrania por las huestes del sátrapa Putin. No supieron resolverlo entonces, como para hacerlo ahora que pueden echar la culpa de todos los males que nos aquejan a Putin y su afán expansionista. La economía doméstica se ha resentido notablemente. Llenar el tanque del auto de gasolina es una quimera. Encima, se inventan peajes y suben los billetes de tren, que alguien nos explique cómo vamos a seguir funcionando.

Si es verdad que esto no ha hecho más que empezar, antes de terminar se podrían destruir un millón de empleos directos. Lo han dicho los sindicatos. No hay que dudar de su palabra. Bien es verdad que tampoco hacen mucho por paliar la situación.