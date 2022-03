El pueblo volvió a elegir a Barrabás

En febrero asistí a la asamblea anual de ANCA, Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana. Fue pocos días antes de las últimas elecciones al parlamento castellanoleonés, en las que el pueblo soberano ha juzgado que CyL va bien.

El paisanaje vive feliz y contento en su realidad paralela, donde la sobrepoblación constituye un serio problema, de hecho, urge construir un AVE a Irún a ver si la gente empieza a emigrar, y estamos a la vanguardia de Europa en todos los aspectos de la vida, así que quién carallo soy yo para sacar a nadie de su error.

Lo que no me queda claro es, si tan bien va CyL, a santo de qué el campesinado no deja de protestar.

A lo que iba, en la asamblea de ANCA, entre otros asuntos, había que votar una nueva subida de las cuotas para socios, y se entabló polémica. Algunos alegaban que no corren buenos tiempos para realizar esa subida. Otros justificamos nuestra postura, basándonos en que el nivel de vida ha subido para todos, incluidas nuestras veterinarias.

Por lo que esta subida de cuotas resulta necesaria para que nuestras veterinarias mantengan un salario digno y adecuado a sus méritos académicos y profesionales. ¿O es que, como los ganaderos llevamos años perdiendo poder adquisitivo, nuestras veterinarias deben aceptar perderlo ellas también, como muestra de solidaridad?

Me duele el individualismo de los ganaderos, y me duele la ignorancia de los castellanoleoneses, porque son causa-efecto. El individualismo de los ganaderos es fruto de la ignorancia y la ignorancia de los castellanoleoneses deriva en un individualismo desolador.

El próximo 20 de marzo tendrá lugar otra manifestación del sector agrario en El Foro madrileño y anticipo el eslogan más repetido: si el campo no produce, la ciudad no come. Premisa falsa donde las haya, porque si el campo español no produce, las ciudades españolas siguen comiendo.

Si el campo valenciano no produce naranjas, se traen de Sudáfrica. En esto, niños y niñas, consiste el Capitalismo.

Bienvenidos a esta nueva España que defienden el partido del Geyperman y el partido de la Barbie Chicago, quien después de defenestrar al último reducto de democracia cristiana que quedaba, ha sido elevada a los altares por la plebe. Bienvenidos a la España del futuro. Una España en la que nadie se ha molestado en leer Capitalismo y Libertad de Milton Friedman, para qué.

No hacía falta ser muy lista, ni un poco meiga, para prever los resultados electorales. Bastaba con mirar la tele y ver al campesinado manifestándose y exigiendo un precio digno para sus productos, junto a los tres partidos políticos que defienden un capitalismo salvaje. Es decir, contrarios a intervenir la economía, regular los mercados y fijar el precio justo de los alimentos.

¿Cómo se hace para intervenir la economía, y poder así fijar el precio de la leche, si eres contrario a regular las leyes de los mercados? No se puede, salvo que la luz cegadora de Dios te tire del caballo, te pregunte, Saulo, por qué me persigues, y pases de ser un legionario romano cazador de cristianos a convertirte en San Pablo. Si sucedió en Hechos, 9, 1-7, por qué no va a poder repetirse ahora.

A Dios lo que es de Dios, al menos hay que reconocer que van con la verdad por delante. El Geyperman y sus comandos, más la Barbie Chicago y su chupipandi, siempre han defendido que no es obligación del Estado la de financiar la sanidad, la educación y las pensiones públicas. Porque eso de un papá-estado todopoderoso que subvenciona con los impuestos el bienestar de sus ciudadanos es propio de comunistas. Y de la Falange Española.

En resumen, que todo aquel ciudadano español que no pueda pagar un seguro médico privado, que se esfuerce más, trabaje más duro y gane más dinero, o que quede desamparado. Igual que los millones de ciudadanos norteamericanos que no disponen de cobertura sanitaria, y aún así siguen viviendo.

Y todo aquel jubilado español que no pueda pagar un plan de pensión privado, que deje de hacer el vago y de ser clase improductiva, y que regrese al mercado laboral para mantenerse. Como hacen millones de ancianos norteamericanos, a los que no les queda más remedio que seguir en activo para poder vivir.

Si el modelo funciona en los Estados Unidos de América, por qué no va a funcionar en los Estados Unidos de España. Poder alancear de nuevo al toro en el pinar, aunque haya que pagar sanciones de Europa, bien merece el sacrificio de parir hijos en un centro médico financiado por la beneficencia luterana, o que el abuelo a sus ochenta y dos años siga subiendo al andamio.

(*) Ganadera y escritora