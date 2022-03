Ya advertí hace días que dejar que Casado siguiera “enredando”, quedándose en Génova 13 hasta la celebración del Consejo Extraordinario, era un signo de debilidad; por eso opiné que cuando antes saliera de la sede del PP y dejara de ejercer de “presidente”, aunque solo fuere en funciones, mejor le iría a su partido porque, como ha quedado demostrado, estaba cantado que a las primeras de cambio diría cosas que en nada beneficiarían a su más que previsible sucesor.

Manifestarse en Bruselas, como lo ha hecho, acerca del pacto al que, a mi juicio, no tenía más remedio que llegar el señor Mañueco con el líder de Vox en Castilla y León si quería gobernar, es una “puñalada trapera” que, no sabía cuándo ni dónde, tenía claro que asestaría el señor Casado si se dieran las circunstancias que se han dado. De igual manera que serán puñaladas y no caricias las que intentará seguir lanzando contra su antigua amiga Isabel para perjudicar, que no favorecer, su carrera política.

Es el juego de la política, al que ya nos tienen acostumbrados tanto los unos como los otros.

Yo, respecto a los pactos para intentar formar gobierno, tras la celebración de cualquier elección en la que ninguno de los concurrentes haya alcanzado una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario, opino que lo normal es que el ganador, para alcanzar la investidura, busque apoyos en los que pueda tener más cerca, ideológicamente hablando; siempre que en sus programas pueda haber ciertas sintonías que hagan vislumbrar la posibilidad de llegar a puntuales acuerdos de gobierno (cuando no se gobierna con mayoría absoluta, ya se sabe, hay que aprender a negociar y, muchas veces, a ceder).

Por fortuna, muchos ayuntamientos y alguna que otra comunidad autónoma están gobernados por políticos que saben anteponer los intereses del pueblo a los de su partido

El que el PP pueda ponerse de acuerdo con Vox para intentar formar un gobierno que evite la repetición de unas recientes elecciones, me parece más lógico y asumible que lo que hizo el PSOE tras negar la mayor (“jamás pactaré con Podemos, ni con Bildu, ni me plegaré a los intereses independentistas…”) Pedro Sánchez, para poder gobernar tuvo que decir muchas veces digo donde antes había dicho diego ¿o no?

Formó gobierno con quienes nunca pactaría porque, aseguró: “no le dejarían dormir”. Igual que después, para mantenerse en el sillón ha tenido y seguirá teniendo que llegar a todo tipo de acuerdos con los que no se arrepienten de haber asesinado a inocentes (si quiere se lo digo por quinta vez: “con Bildu no pactaré jamás”) y con los que quieren trocear España…

Un poquito de coherencia y de sentido común, por favor.

Lo de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio es algo tan normal que ya a nadie sorprende.

Por desgracia, los pactos a que están dispuestos a llegar quienes buscan el poder, y los escándalos que suelen protagonizar quienes ya lo ostentan, es “el pan nuestro de cada día” que, quienes somos simples espectadores, ya observamos con resignación pues hemos llegado a la conclusión de que da lo mismo quienes gobiernen, pues todos se comportan igual… de mal.

Y para muestra solo un botón: El miércoles pasado, en la sesión de control al Gobierno, el señor Sánchez, y se quedó más ancho que largo, contestando a una interpelación de la portavoz del PP, dijo: “la inflación que estamos padeciendo es consecuencia de la guerra que está teniendo lugar en Ucrania”……

Vamos a ver presidente, que yo sepa, porque la llevo sintiendo meses, la inflación en que estamos inmersos comenzó a hacerse patente mucho antes de que empezara a vislumbrarse la brutal invasión de Ucrania por parte del ejército que manda el indecente Putin ¿o no?......

En fin, una más.

Y que nadie me diga que solo me meto con el señor Sánchez, porque no es verdad. Me meto con el señor presidente del Gobierno de España porque es quien más ejemplo debería dar; como me metí en su día con el señor Rajoy, pidiendo incluso su dimisión, cuando mintió acerca de los “papeles de Bárcenas” después de hacerse públicos los SMS que se intercambiaron ambos: “Se fuerte Luis. Mañana te llamo. Un abrazo”…….

Tanto me da, que me da lo mismo. Y por ello, solo espero y deseo que tengamos suerte y pronto volvamos a tener gobernantes dignos del poder que puedan llegar a ostentar, sea donde sea.

¡Ojalá quienes quieren gobernar sepan tomar ejemplo de quienes se lo puedan dar. Y cuanto antes mejor!

¡País!