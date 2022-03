Lo peor que le puede pasar a una región es que la empiecen a conocer en Europa por estar gobernada por la extrema derecha, con lo que los europeos luchan para que estas cosas no ocurran y aquí en nuestra tierra con la ayuda del PP que les ha dado sitio en su gobierno para que entre ambos destruyan los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de LGTBI, los derechos de la mujer contra el machismo, y por supuesto, La Ley de Extranjería y los Refugiados. Bravo por haber votado a estos impresentables, que de hecho ya sabíamos todos lo que iban a hacer el PP y Vox.

Les están cambiando los nombres para maquillarlos y decir que ellos respetaran todas las leyes, ahora pasan a llamarse: la “inmigración ordenada” y la “violencia intrafamiliar” Hace una semana Mañueco y el PP decían alto y claro asegurando que Castilla y León no tendría un gobierno “machista, racista o xenófobo” y retaba a los periodistas a buscar indicios de ello, en caso de que hubiera pacto entre PP y Vox,. Si dieran medallas a la hipocresía a Mañueco y el PP les darían, por lo menos dos.

Me lo estoy imaginando: La “inmigración ordenada”, todos los extranjeros en fila de a cuatro y cantando el cara al sol. “ley de violencia intrafamiliar”, cuando tu marido o pareja te pegue, te insulte o te mate, dirás que eran efectos colaterales según estos desalmados “adoctrinamiento en las aulas”, a partir de ahora, se cantará la Salve Marinera al entrar en las aulas y se harán ejercicios espirituales, cada trimestre.

¿Realmente alguien piensa sinceramente que hay diferencias ideológicas entre el PP y Vox?, aparte de algún matiz en las formas, en el lenguaje, pertenecen a la misma familia orgullosamente heredera del franquismo, falangismo, en definitiva, del fascismo made Spain. Llámenme poco informado, pero me atrevería a asegurar que los votantes del PP al menos en Castilla (Madrid incluida) en un 95% tienen dudas, a la hora de introducir el voto, entre apoyar a unos u otros y se sienten representados por cualquiera de las dos opciones. El problema es que en este país todavía hay quien no se acaba de creer que la derecha patria es una derecha caciquil, que no ha mamado democracia, que es profundamente clasista y autoritaria y es muchísimo más reaccionaria que la clásica derecha europea. Por eso pactan y pactaran lo que sea necesario con tal de gobernar.

Por otro lado, el moderado de la derecha política, el político que sabía cómo plantar cara a Vox, el amigo de los nacionalistas, el buen gestor, el referente entre los referentes del PP, el hombre al que un ataque de responsabilidad contenida hasta ahora le ha empujado a salvar del abismo a la derecha española… Alberto Núñez Feijóo. Tanto se ha escrito ya de su imprecisión, de su doble cara y de su habilidad para camuflar lo que es y presumir de lo que carece, que todo lo que se añada sería ya pura redundancia.

Con todo esto, Castilla y León han vuelto a la Edad Media, pobres...

Faustino Gómez Pérez