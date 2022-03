Uno de los mayores, y peligrosos, defectos de un político (y más si se trata de un dirigente) es confundir sus intereses personales con los de la ciudadanía y, para disimular, con los del país. Así, metiendo en un mismo saco sin que se note el Supremo Interés General y lo estrictamente partidista o particular, se cometen desafueros y demás ralea. Pero, claro, lo duro y difícil es reconocerlo abiertamente. Siempre se recurre a un escudo protector, a una excusa supuestamente creíble, para justificar actuaciones rechazables o, al menos, muy discutibles. Siempre, siempre, hay una justificación en nombre del Bien Común, de ese “Todos” al que acuden los gerifaltes cuando hacen lo que hacen sabiendo que mucha gente no comulga con la medida, o para encubrir daños futuros. Nada nuevo. La Historia está repleta de ejemplos.

Sirva este preámbulo para recoger mi sorpresa (aunque no tanta, si se conoce el paño) ante unas palabras de Alfonso Fernández Mañueco para ¿explicar? su pacto con Vox. Dijo que el acuerdo es “un triunfo para todas las personas de Castilla y León”. Y yo, que estaba ya noqueado por la entrada de la ultraderecha en un gobierno de mi tierra, me quedé todavía más patidifuso. ¿Un “triunfo”?, ¿cómo sabe él que eso es un “triunfo” y, además, para “todos”? Podía haber dicho otra cosa, aunque don Alfonso no sea Demóstenes ni Castelar, pero, hombre, soltar esa frase de autobombo en medio del temor suscitado por meter la zorra radical en el gallinero democrático tiene bemoles. O no la midió bien, o creyó que podía pasar desapercibida entre las miles de reacciones que estaba suscitando su compadreo con los de Abascal, quienes, por cierto, rechazan las autonomías. No sé si don Alfonso y sus asesores (¿que habría dicho el imprescindible ex Nacho Coixidó) habrán caído en ello.

Casi a la misma hora en que el señor Mañueco nos hacía partícipes, a “todas” las personas de Castilla y León, de su triunfo triunfal, el máximo responsable del Partido Popular Europeo (PPE), el polaco Donald Tusk, calificaba el pacto como “triste noticia”, hablaba de “capitulación” y pedía que hechos así no se repitan. ¿Qué opinará Ángela Merkel, durante años luz y faro de los conservadores europeos y opositora frontal a la entrada de la ultraderecha en gobiernos democráticos? No es complicado intuirlo. Más difícil es saber lo que realmente piensa el nuevo mandamás del PP, el moderado Alberto Núñez Feijóo. Dicen que, en un principio, bendijo el acuerdo o, al menos no lo rechazó, o vaya usted a saber cómo hay que interpretar sus palabras en cada instante. Solo se le entendió bien cuando culpó al PSOE del pacto entre Mañueco y García-Gallardo, rociado con hisopo y agua bendita por Abascal. ¡Este Pedro Sánchez ya no sabe en qué dar ni en qué entretenerse! Sin embargo, un día después, en un mitin en Valencia, don Alberto afirmó que “a veces, es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo”. Mira que bien. Tampoco cree en los gobiernos que se forjan en los despachos. ¿En qué quedamos, si es que quedamos en algo?

El caso es que ya estamos de lleno en lo que todos dicen que es la parte menos importante del acuerdo: el reparto del Poder, de las consejerías. ¡Ja y ja! Siete para el PP más la Portavocía y tres, más la Vicepresidencia, para Vox. Tendrán que ponerle nombres y ahí vendrán roces. De momento, parece seguro que Carriedo seguirá de portavoz. ¿Quién mejor para vender neveras en los polos y estufas en el desierto del Sahara? También se da por hecho que se separarán Fomento y Medio Ambiente. Vox se llevará Fomento, que es un departamento muy lucido, y a Medio Ambiente se lo rifarán a ver a quien no le toca; no es territorio para ponerse medallas. Lo demás es, por ahora, un misterio, si bien crecen los rumores de que el señor García-Gallardo se quedará únicamente con la Vicepresidencia lejos de competencias concretas. Sería una buena jugada. Podría dedicarse a enredar y a la propaganda sin mancharse las manos con gestiones y tener que decir no. Ya pasó cuando Mañueco fue consejero de Interior y Justicia, dos competencias que no tenía la Junta. Cuatro añitos para controlar el partido desde el cargo de secretario general. Le salió bien.

En Castilla y León empieza a configurarse el nuevo gobierno mientras en el resto de España, y en Europa, nos miran raros. A ver por dónde tiran éstos, a ver qué pasa, a ver qué hacen. Me está entrando complejo de cobaya. Miro a mi alrededor y ya solo veo conejillos de Indias. Hemos mutado, casi como en La Metamorfosis de Kafka. Cada vez somos menos y más viejos, pero más interesantes. Fauna española en peligro.