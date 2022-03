Ser mujer no significa ser grosera. Ser mujer no significa manifestarse en unos términos rabaneros y ordinarios. Ser mujer no significa comportarse como un hooligan o un tifossi. Ser mujer no significa emplear un lenguaje soez y un discurso de género superficial, utilizando siempre esos lugares comunes que empiezan a rechinarnos. Ser mujer no es tener la masculinidad como aspiración. Ser mujer no significa ser vulgar.

Ser mujer no radica en ser ramplona y marimacho. Ese es el feminismo barato que predican y practican algunas. Ser mujer es otra cosa bien diferente. Ser mujer es elevar nuestro nivel humano al máximo. Ser mujer es huir de lo limitado masculino. Ser mujer es levantar la bandera de la rebelión, de la emancipación, de la libertad, de la igualdad a la medida de lo humano. Ser mujer es actuar con clase y con elegancia. Ser mujer es despertar la inteligencia dormida, el discurso silenciado y el deseo que anida en toda mujer de bien de construir un mundo mejor, un mundo más humano, un mundo en paz, igualdad y libertad.

Y eso no es ser pija, ni de derechas ni de izquierdas, ni clasista, ni retro, eso es ser progresista. Eso es ser feminista sin perder la feminidad, sin sacrificar nuestra personalidad, nuestra fuerza interior, siendo nosotras mismas. Por eso me da vergüenza que quienes dicen representar a las mujeres, salgan a la calle con panfletos que incorporan frases ordinarias y soeces. Me pasan distintas fotos, alguna corresponde a Zamora, tomadas el pasado día 8. Me llama desagradablemente la atención esta frase: “En invierno y en otoño me pongo lo que me sale del coño” ¿Es necesario ser tan vulgar? ¿Qué tienen que ver el invierno y el otoño con la lucha por nuestros derechos? Ni una sola frase motivadora. Ni un solo acierto. Mucha banderita y poco estilo. Vale ya de “culos y de tetas”. Nos echamos piedras contra nuestro propio tejado. Lo malo es que algunas siguen creyendo que es el camino.

Me ha pasado una amiga, una serie de frases que nos definen mejor. Supongo que muchas se encontrarán en Internet. Me voy a hacer eco de tres en concreto que me han encantado: “Si dejas salir tus miedos tendrás más espacio para vivir tus sueños”. “No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar” “No soy la mujer de tu vida, soy la mujer de mi vida”. Ni un taco, ni una palabra malsonante, ni un insulto hacia los hombres. Por cierto, los hombres no son mis enemigos, son mis amigos. Otra cosa son los energúmenos. También hay energúmenas.