La educación es la varita mágica. La educación es todo. No necesitamos cambios pequeños, necesitamos cambios gigantes, monumentales. Las escuelas deberían ser palacios. Lo decía Sam Seaborn en The West Wing y no puedo quitármelo de la cabeza.

Estos días estoy visitando colegios públicos en Zamora y esas frases me rondan sin parar. Las escuelas que he visto están bien, pero deberían estar muchísimo mejor. Sobre todo mejor dotadas, que por ahí empieza o termina todo. Es bonito e inspirador ver lo mucho que hacen directores y profesores con los recursos que tienen. Pero cuesta entender por qué no todas las escuelas públicas tienen espacios amables y luminosos, patios amplios con verde y tierra, programas bilingües de verdad y desde infantil. Les aseguro que de esas inversiones no se arruina una Comunidad Autónoma. “La competición por los mejores profesores debería ser feroz, deberían ganar los mejores sueldos. Las escuelas deberían ser increíblemente caras para el Gobierno y absolutamente gratuitas para los ciudadanos, igual que la defensa nacional”, lo decía Sam Seaborn y lo traduzco aquí porque precisamente ahora nos viene al pelo. Si alguna certeza creo tener es que el inglés es lo que más oportunidades puede abrirle a un niño que nace hoy. El programa de bilingüismo no puede funcionar si no se toma en serio y se acompaña con recursos: comenzar desde que el niño llega al colegio, con bastantes horas, con un claustro que tenga también profesores nativos, sin traducciones en español, sin excusas. Me sorprendió que entre algunos padres había cierto miedo a que el anunciado bilingüismo de la Junta fuera real. Respiraron aliviados cuando les dijeron que era todo “muy light”. Es como tenerle miedo al presente. Es como pensar que con esa ficción del “inglés nivel medio” todavía se puede engañar a alguien. Me quedé con sentimientos encontrados. Agradecida porque en este país haya escuela pública y buenos profesionales que la sostienen. Decepcionada porque han pasado casi 30 años desde que salimos de Primaria, una generación entera, y el inglés -el de verdad- sigue siendo algo que no garantiza el cole, algo que “se refuerza” fuera -pagando-, algo solo para unos pocos. Schools should be palaces.