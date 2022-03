En relación al conflicto bélico originado por Rusia hay quien opina optar por el diálogo, la diplomacia en busca de la paz, otros por armar al país invadido para poder defenderse ante el invasor genocida. Sin embargo, ha habido diálogo con varios países, diplomacia en suma, sin resultado e incluso mientras negocian el gobierno ruso y el de Ucrania, el primero sigue bombardeando, luego ¿de qué sirve ante la postura negativa rusa?

Es cierto que facilitando armamento a Ucrania la guerra se prolongará con más muertos, más destrucción, aunque sea lícito que defiendan su libertad, pero qué hacer entonces, aún así el agresor conseguirá su propósito y quizás aún pretenda seguir invadiendo otros países en su afán devastador ya que su fuerza es muy superior.

Las sanciones impuestas tampoco parecen hacer mella, quizás la ONU debiera hacer más pero lo cierto es que es un toro difícil de lidiar.

Lo que no es de recibo es que la izquierda radical de España diga de apoyar a Ucrania y para no ofender no condenen abiertamente al gobierno de Putin y compañía, quizás por sus conjunción de ideas políticas como sucede en determinados partidos políticos que todos conocemos.

Ángel Santamaría Castro