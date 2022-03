Me refiero a los supermercados. De un día para otro, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, han aumentado los precios de todos sus productos. De los veinte céntimos en adelante. Ahora, cuando anuncian ofertas, estás corresponden a los precios normales de hace un mes. Así están las cosas. Me he recorrido la práctica totalidad de supermercados de Zamora, bloc en mano, tomando nota de un día para otro. Y comprobando, con los panfletos que nos buzonean, que me asiste toda la razón.

Pronto han empezado a subir. La cuenta de resultados les funciona a las mil maravillas. Los supermercados nunca pierden, son como la banca de los casinos. No hay conmiseración para con sus clientes, los que pagamos religiosamente, los que cada día que pasa nos tenemos que rascar el bolsillo más y más. Aquellas grandes superficies con obra social, no tardando mucho deberán empezar a atender no sólo a pequeñas y grandes ‘ong,s’, sino al resto de sus clientes. Nos estamos empobreciendo a marchas forzadas. Los precios están disparados y parece no haber control por parte de aquel organismo al que corresponde. Me parece que es el de Garzón, ¡démonos por jo…robados! Tiene que haber algún mecanismo, algún sistema de control que impida este desvarío en forma de subidas a lo loco. Es vergonzoso. La invasión de Ucrania, sigue como telón de fondo del problema. Los productores del mercado cárnico deberán hacer frente a un incremento exponencial del cereal y maíz, algo que se reportará directamente en el consumidor. Así, alimentos como los huevos, pan o leche también verán incrementado el precio en las próximas semanas o meses. Del aceite de girasol para qué voy a hablar si ya se ha dicho todo. Lo que no se ha dicho es que todas aquellas materias primas que se elaboran con este aceite verán incrementado su precio, además de extenderse a más alimentos. Las mayonesas y la confitería necesitan este tipo de aceite para su elaboración y procesados como los fritos, que ya han variado su precio. Los consumidores vamos de culo y cuesta arriba si se me permite la expresión. Y esto no ha hecho más que empezar. A lo mejor es la única forma de comer natural y mantener los kilos a raya. Menos aceites, menos procesados, menos bollería que sigue siendo una bomba de relojería y más comer natural, ¿pero, qué? Porque las frutas, las verduras, aun las más humildes como la berza, también están iniciando una subida alarmante. Por favor que alguien mire por nuestro bolsillo. Los alimentos están ya imposibles. No puede recaer todo en Amancio Ortega al que tanto critica la izquierda comunista.