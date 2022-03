En materia de solidaridad los zamoranos siempre sacan la nota más alta. Con Ucrania no iba a ser menos. Son muchos los ciudadanos que se están movilizando para hacer llegar su solidaridad al pueblo ucraniano, in situ, hasta donde les es permitido: Polonia. Me llama, emocionado, el siempre entrañable Luis Santos, el de ‘Nasa’, para contarme que los zamoranos no se quedan atrás, los de la capital y sobre todo los de la provincia. De Sanabria a Sayago, de Aliste a Tierra del Vino se ha establecido una cadena de solidaridad, que tiene a la ONG “Bomberos Acción Norte”, ya experimentados en estas lides dado su recorrido solidario en kilómetros a lo largo de su pequeña historia, como baluartes de una bonita historia con acento zamorano.

Luis forma parte de un grupo de veintitantos moteros, “Los Carraña” que atendiendo a la llamada de la ONG y a través de las redes sociales, iniciaron motu proprio, una cadena que ha conseguido kilos y kilos de ropa de invierno, prendas térmicas, mantas, medicamentos, ropita infantil, alimentos todo aquello que, a día de hoy, es de primera necesidad en el país invadido. En apenas dos días, el almacén de Luis rebosa. Solo lo conseguido por ellos da para llenar dos furgonetas. Pero es que Bomberos Acción Norte ha sido capaz de conseguir mucho más, hasta el punto de que se han visto desbordados. La generosa solidaridad zamorana. En principio han logrado cargar tres furgonetas hasta los topes y esperan que, de aquí al jueves por la mañana si Dios lo quiere, cuando tienen previsto partir a Polonia, podrán sumarse otras dos furgonetas más que contendrán, en total, algo más de 3.500 kilos de solidaridad. Diez personas, piloto y copiloto, recorrerán en el menor tiempo posible 3.100 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Es lo que Javier Bodego llama “caravana de evaluación”. Javier y sus compañeros son auténticos expertos en la materia. Nadie mejor que ellos, para evaluar y analizar la situación. Y a ser posible traer con ellos, en calidad de repatriados, a familias ucranianas que necesitan urgentemente un hogar, estabilidad, paz, el entusiasmo que destila el cariño y la cálida acogida, como poco con calor de manta zamorana, que estamos en la obligación de dispensarles. Me dicen Luis y Javier que en nombre de todos los implicados en esta hermosa operación, dé las gracias a todos los zamoranos por su contribución desinteresada, por su respuesta rápida y generosa. La caravana que partirá el jueves de Zamora, lleva la cabeza muy alta y a esta nuestra tierra por bandera. Y con ellos, la emoción de tantos y grandes dosis de gratitud, queda dicho.