Hace unos días acompañé a la familia y amigos de una gran mujer, una de las grandes: Mercedes, mi profesora de francés del María de Molina cuando era el “femenino” porque sólo íbamos chicas. Le dijimos “au revoir” en silencio, porque se hubiera despertado de su sueño si nos oye incluso solamente pensar en decir “adieu”:

-¡Pas adieu! ¡jamais adieu!- nos hubiera dicho contundentemente pero sin enfadarse como hacía siempre.

Y nos estaría hablando de algo más que de la asignatura de francés. Como siempre.

He esperado a que se acercara el día internacional de la mujer que celebramos el 8 de marzo, para que estas sencillas palabras se sumen a las de las sencillas pero imprescindibles mujeres que con su trabajo, con su actitud, con sus cuidados, con su inteligencia y con su ejemplo nos enseñaron a ser las personas que hoy seguimos intentando conseguir una sociedad igualitaria en la que no haya diferencias entre hombres y mujeres: una sociedad en la que seamos todas diferentes en nuestra forma de ser porque lo somos, y todos iguales en derechos porque lo necesitamos.

Contigo y en tu nombre, en estos momentos de nueva guerra que ya no vas a vivir, agradezco lo que contigo aprendí quizás sin que lo supieras: que la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo

De ti aprendí, Mercedes. De tu trabajo aprendimos a conocer una nueva lengua evidentemente, pero también otras muchas cosas: a trabajar diariamente con constancia y sin cansancio, en su justa medida, para conseguir aprender; a perder la vergüenza para hablar en público en francés y en nuestra lengua y en cualquier circunstancia; a respetar el trabajo y el ritmo de aprendizaje de cada persona; a colaborar en grupos para avanzar en nuestros conocimientos; a conocer no sólo la lengua sino la cultura del país vecino. Y como maestra que he llegado a ser después de ti, a aplicar uno de los mejores métodos de enseñanza de idioma extranjero y de alfabetización en la lengua propia o materna. A mí me ha funcionado acordarme de tu método para enseñar francés cuando tuve que hacerlo, y para que niños y adultos aprendieran a leer y escribir en su lengua materna.

De ti aprendí, Mercedes. De tu actitud siempre en calma y sonriente aprendimos: que se influye más en una persona y se consiguen mejores resultados académicos con una sonrisa que con una bronca; que no es necesario enfadarse ni castigar para que te hagan caso en los estudios o en el comportamiento en la clase; que los castigos no son más que un trabajo que hay que recuperar por no haberlo hecho a tiempo, y no por ello una condena a suspender ni en la evaluación ni en la vida; que la sonrisa no es incompatible con mantener la disciplina; que si respetas a los demás te van a respetar a ti igualmente. Y que aunque no funcione a veces todo lo dicho para mantener un buen ambiente en un aula o en un grupo, nunca están justificados los gritos ni la pérdida de la calma.

De ti aprendí, Mercedes. De tu cuidado a todas y cada una de las que éramos tus alumnas aprendimos: que las expectativas hacia una persona son la mejor manera de incentivar su aprendizaje; que no debemos burlarnos ni despreciar a quienes no consiguen los objetivos tan deprisa como otras; que hay que respetar y tener paciencia para acompañar el crecimiento en el saber y en la vida; que hay que saber ver aquello que nos hace imprescindibles y distintas. Y que la educación es mucho más más que transmitir conocimientos: es el cuidado en clase y fuera de ella

De ti aprendí, Mercedes. De tu inteligencia tan discreta como la de las personas inteligentes aprendimos: desde cosas tan sencillas como que cuando hablábamos en francés estábamos más guapas por la forma en que teníamos que poner los labios y más dinámicas porque teníamos que imitar un nuevo acento, hasta a reconocer que “sólo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible para los ojos” que le dijo el zorro al Petit Prince. Todo en francés, por supuesto.

De ti aprendí, Mercedes. Sobre todo de tu ejemplo aprendimos: a mantener la sonrisa hasta en los peores momentos porque estaba dedicada a tus mejores alumnas que éramos todas y cada una; a respetarte sin necesidad de que nos amenazaras con suspensos, expulsiones o pérdida de puntos; a admirarte como eras siempre, tan activa y simpática como si la fatiga o el cansancio fueran incompatibles con tu personalidad. Hemos sido muchas generaciones de estudiantes las que te hemos reconocido como una de las mejores profesoras y de las mejores personas.

A las mujeres que han cambiado la historia sin dejar de cuidarnos cada día. O tal vez sólo por eso: porque han estado a nuestro lado y nos han “apprivoisé” para hacernos sentir que somos únicos en el mundo

De ti aprendí muchas más cosas que las que puede contener mi memoria y este sencillo escrito de agradecimiento en tu nombre a las mujeres que han cambiado la historia sin dejar de cuidarnos cada día. O tal vez sólo por eso: porque han estado a nuestro lado y nos han “apprivoisé” para hacernos sentir que somos únicos en el mundo.

Después de muchos años de saludarnos con la sonrisa en los ojos y con todo el cariño en el corazón, un día descubrí que no había aprendido de ti, sino contigo. Tu carta escrita a mano en tinta de color violeta dentro del libro “Le petit prince” en francés y en inglés, me hizo saber algo que ya había intuido: que seguías siendo mi eterna profesora de francés, esa gran profesional y gran persona que seguía pendiente de sus alumnas porque éramos parte suya, su “excelente fruto”. Tal vez por ti y por la suerte que he tenido con mis maestras y profesores he tenido también la suerte de dedicarme a la enseñanza, a la educación tal y como la había vivido.

Decías que el libro “Le Petit Prince” en francés era para que no lo olvidase. Te referías al idioma como buena docente que eres. Y seguro que ya he olvidado gran parte del “vocabulaire”, pero no de mi profesora.

Como estudiaste inglés cuando te jubilaste –yo aún lo tengo pendiente- seguro que conoces la frase de Romeo y Julieta de Shakespeare: “Conservar algo que me ayude a recordarte sería admitir que te puedo olvidar”. Por eso, he empezado a releer tu libro, no para recordarte, sino solo por puro placer, para disfrutar de nuevo de lo que aprendí contigo.

Como las grandes mujeres, siempre fuiste solo Mercedes, y así firmabas tus palabras con tinta violeta, ¡qué casualidad!, cuando mi hija Violeta seguía a nuestro lado en este planeta.

Mercedes Rodríguez Otero, solo Mercedes, forma parte de las mejores personas de mi vida que son muchas, porque ya sabéis que me gusta decir que yo he conocido a la mejor gente del mundo. Habrá muchas personas más iguales, pero no mejores.

Contigo y en tu nombre, en estos momentos de nueva guerra que ya no vas a vivir, agradezco lo que contigo aprendí quizás sin que lo supieras: que la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Me lo enseñaste de corazón con tu ejemplo, y lo organicé en mi pensamiento más tarde, en la Escuela de Magisterio, con la pedagogía del oprimido de Paulo Freire.

Nunca adiós sino hasta luego, te dijimos en silencio. Y en tu libro encontramos que seguías con nosotros, y solamente teníamos que mirar por la noche las estrellas para saberlo: “Será como si te hubiera dado, en lugar de estrellas, montones de pequeñas campanillas que saben reír”. Tu risa, tu eterna sonrisa de profesora paciente y feliz.

Gracias, Mercedes. Gracias a las mujeres que nos siguen cuidando. “Toujours au revoir”.