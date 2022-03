Los comentaristas de los medios de comunicación, y en particular los que se centran en acontecimientos políticos, siempre aparentan tener las cosas claras. Nunca parecen dudar en el diagnóstico, ya sea para condenar o para exonerar a cualquier individuo. Ese juego forma parte de lo que se han venido en llamar juicios paralelos, que no son otra cosa que un posicionamiento en función del color político del individuo juzgado. Las conclusiones dependerán de si su color es afín o no al del medio. Así, si el medio es de color rojo, éste atizará a los azules, naranjas, o los de cualquier otro color, haciendo ver que el rojo es un color fuerte como el fuego, y que, por tanto, calentará por igual a todos los hogares. De la misma manera, si el medio es de color azul, ensalzará el color del cielo, meta que proverbialmente desean alcanzar todos los hombres. Y así, sucesivamente, con el resto de los colores.

Siendo harto conocida esta falta de imparcialidad, los consumidores de opiniones interpretan lo que les llega interponiendo algún tipo de filtro. Lo hacen así, con el quimérico deseo de estar más próximos a la realidad. En estos días, es recurrente el caso de la lamentable dramatización que está protagonizando el Partido Popular. Aunque, en esta tragicomedia, no se ha tratado de ensalzar o condenar las excelencias de un partido político sobre las de otro, sino de las de una parte de un partido sobre la otra, lo que hace aún más complicada su evaluación. Lo sorprendente, es que la mayoría de los medios, con independencia de su color, parecen coincidir en que en la guerra interna mantenida entre el bando de la señora Ayuso y el del señor Casado, el culpable es el señor Casado. Pero los ciudadanos que no estamos alineados con ninguno de estos dos líderes políticos, ni tampoco con sus homónimos de otros partidos, no llegamos a entenderlo bien. Gran parte de los ciudadanía empieza a estar harta de tanto mamoneo: bien sea, de las puñaladas en la espalda, o de cómo protegerse del fuego amigo Los hechos vienen a resumirse así: por una parte (el señor Casado) dispondría de información sobre cierta irregularidad (tráfico de influencias etc.) en la que habría incurrido la señora Ayuso. Por otra parte, la propia señora Ayuso se siente humillada por haber sido objeto de investigación por parte del señor Casado. Pero la realidad es que, hasta este momento, ningún juez ha emitido ninguna sentencia al respecto, lo que viene a decir que ambos personajes son inocentes ante la ley, o en el peor de los casos presuntos. Presunto el Señor Casado de haber utilizado métodos ilegales para llevar a cabo tal investigación, y presunta la Señora Ayuso de haber contribuido a ayudar a un familiar a hacer negocios con la Comunidad de Madrid, que ella preside. Pero, héteme aquí que en el Partido Popular – no se sabe bien por qué - de manera casi unánime, y sin aparente información, quienes hasta hace unos días aplaudían a su líder (el señor Casado) hasta partirse las manos, ahora, de repente, se han situado al otro lado de la balanza dándole la razón a la investigada y, consecuentemente, culpabilizando al acusador. Cabría preguntar a la baronía del PP cómo pueden estar tan seguros, si no disponen de pruebas suficientes. De ahí que tengan ahora una ocasión pintiparada para investigar, y hacer ver que lo de la transparencia es algo más que un vestido de fiesta de los que se ponen las actrices de Hollywood. Solo si llegan hasta el final de la función, podría saberse cuál de los dos protagonistas del sainete habría actuado mal. Pero claro, hacer una investigación interna en un partido no debe ser tarea fácil. Y menos aún en uno en el que planean, desde hace muchos años, presuntos y no presuntos casos de corrupción (Gürtel, Fabra, Púnica, Kitchen etc.). La atmósfera es tan opaca, que a la gente le gustaría que se hiciera una investigación externa, para aclarar las cosas, ya que, de no hacerlo así, seguiría sobrevolando la sombra de la duda. Por otra parte, haría cambiar de opinión a los que están pensando que de lo que se trata es de impedir que se investiguen los comportamientos de los cargos públicos, a pesar de que puedan existir indicios que sugieran algún chanchullo. Mientras tanto, los medios de comunicación continúan dándole a la matraca. Pero sin aportar pruebas. Porque lo que se dice pruebas, en uno u otro sentido, nadie las ha presentado todavía. Por eso, no es de extrañar que gran parte de los ciudadanos empiecen a estar hartos de tanto mamoneo: bien sea, de las puñaladas en la espalda, o de cómo protegerse del fuego amigo.