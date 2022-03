A Vladimir Putin no le cabe más indignidad. Las palabras de condena y las sanciones no hacen mella en su firme decisión de anexionarse Ucrania y lo que venga después. Su rostro impenetrable, ausente de emociones, impide verlo como a un ser humano normal. No lo es. Nadie parece querer pararle los pies. Nos ha amenazado con consecuencias nucleares y al mundo le ha entrado un canguelo inexplicable. Lo que deba hacer, lo hará. Sin avisar. A su modo. No va a pedir permiso ni a Macrón, ni Biden ni a Boris Johnson. Si acaso lo comunicará al amigo chino que permanece expectante.

La ola de solidaridad mundial hacia el pueblo ucraniano es extraordinaria pero insuficiente Putin, sus generales, sus soldados, han hecho de la amenaza su forma de amedrentamiento. Lo último reside en esta frase que suena a antiguo aunque en realidad es de una vigencia insoportable: “Por cada acto de rebelión, mataremos a diez civiles”. Me suena. Desgraciadamente me resulta familiar, no por haberlo vivido en primera persona, por obvias razones de edad, pero sí por haberlo leído en los libros de historia y gracias al cine bélico. Esa forma de actuar recuerda a las SS, la principal agencia de seguridad, investigación y terror en Alemania y en la Europa ocupada y una de sus más terribles subdivisiones: la Gestapo. En esas estamos. Cierto que los rusos tampoco se quedaron atrás. Todos conocemos su comportamiento tras la descomposición del régimen nazi. Quienes todavía permanecen en Ucrania, mujeres y niños, temen que haya violaciones por parte de unos mal llamados soldados, el nombre adecuado sería: salvajes. En principio, entran en sus casas, comen todo lo que encuentran en ellas, se duchan, duermen incluso en sus camas, mientras los propietarios de los domicilios malviven en refugios. Las tropas rusas empiezan a hacer barbaridades y los ucranianos que resisten en las ciudades recién tomadas, tienen miedo, sienten una angustia indescriptible. La ola de solidaridad mundial hacia el pueblo ucraniano es extraordinaria pero insuficiente. En otro orden de cosas, ¿Van a servir de algo las armas que se están enviando a la resistencia? Lo que necesitan los ucranianos son aviones, carros de combate, misiles, para devolver los ataques con la misma fuerza empleada por los rusos. No a la guerra, no a la confrontación directa con el Kremlin y mientras tanto acallamos la conciencia enviando munición. No quiero pensar, conociendo las actuaciones y las amenazas de los soldados rusos, lo que pueden hacer con la población, fundamentalmente con las mujeres, convertidas en carne de cañón, mujeres indefensas, vulnerables y solas porque los hombres están tratando de hacer frente al invasor. Se han activado la SS de Putin. Puede ser un horror.