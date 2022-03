La memoria es un arma cargada, con el seguro quitado. En ocasiones parece que juega con nosotros y nos presenta en tecnicolor un pasado en blanco y negro. Otras, simplemente lo enterramos para poder seguir viviendo. Las más, vivimos y olvidamos sin más.

El pasado 22 de febrero falleció José Martí Gómez, un periodista de los que quedan pocos. De aquellos que se fajaron en las peores circunstancias y mantuvieron clase e inteligencia hasta el final. Al oír de su muerte, no solo me apené sinceramente, sino que me vino a la mente una idea: ¿y todo lo que logró dónde quedará en apenas unos meses? Claro está que hay profesionales que le recordarán, porque le conocieron. Profesionales que respetan ese apelativo y lo cultivan dentro de lo que es posible en estos días veloces y de poco estilo que nos dan un espacio cada vez más feo y gris. Sin embargo, ni siquiera me planteo la posibilidad de que sea reconocido por nadie menor de cuarenta años, aunque estuviera estudiando en la facultad de Periodismo. En definitiva, qué importa un estilista de la oratoria y la escritura, de referentes escogidos, tanto políticos como literarios, con un finísimo sentido del humor, en una realidad que defenestra sin vergüenza esos rasgos que, al parecer, solo resultan aburridos y sin sentido. Lentos. Da igual su esfuerzo, da igual su clase, da igual su inteligencia, da igual su elegancia y, al parecer, da igual su legado, en tanto en cuanto no se recordará en un sector donde hemos aprendido a sufrir cómo se equiparan Periodistas con polemistas de baja estofa.

Es simplemente un ejemplo. El detonante de esta reflexión. Ampliemos el enfoque. No descarto que mi mirada sea caduca debido a mi edad, la real y la que sufre la inflación de haberme formado con gente de generaciones precedentes. Mis referentes no fueron necesariamente de mi época, sino también de las de mis hermanos mayores. Mi música, una mezcla de las suyas y de las que más tarde descubrí yo misma según iba apareciendo, como mis lecturas. Mi memoria política se forjó en la mesa de la casa de mi abuela mientras me relataba historias que muchos años más tarde me crearon aversión por las películas de guerra realistas. Es lo que tiene la narración, subjetiva, que nace del sentimiento y la experiencia, transmitida con pasión por alguien que quieres. La transmisión oral en su plenitud. Una niña de barrio del sur de Madrid poniendo ojos y oídos a historias de persecución y orgullo, de huida en carromato en un pueblo castellano en los difíciles finales de los treinta. Mi madre ya me había enseñado a escuchar cuando hacía los deberes mientras ella planchaba en la cocina de mi casa. Hablar. Transmitir. Recordar. Narrar.

A día de hoy, mi abuela lleva muerta muchos años. Mi madre, recuerda a trozos y con ese sesgo extraño que debe ser necesario para afrontar los últimos años de la vida. Sin embargo, siguen vivos en mi memoria muchos de aquellos personajes que protagonizaban historias de amor y de horror, de resistencia o de exilio, de suerte o desgracia, aunque a menudo se les han caído los nombres y mucho más. Quién me iba a decir a mí que encontraría tanto valor en lo atesorado durante aquellas tediosas tardes de labores caseras. De vez en cuando, le recuerdo esas historias a mi madre, sorprendida de mi memoria.

Tengo la teoría, probablemente errónea, de que la facilidad que presenciamos para quemar profesionales de todos los sectores, para saltarnos generaciones como si no fueran dignas de atención, para ignorar talentos y ensalzar personajes sin fondo ni forma, viene de la pérdida de la transmisión oral que se me presenta como esa estantería donde uno va luego colocando la literatura de su vida.

Cada vez más asisto a conversaciones entre padres e hijos que se centran en las vivencias de los pequeños, en quienes quieren ser, en quienes deberían ser. Bendito sea. Desgraciadamente, pocas veces los progenitores se erigen como narradores. He encontrado abuelos con ese encargo, estableciendo alianzas con nietos lejanos en el tiempo y las costumbres, pero que, a veces, en su adolescencia compleja, encuentran cobijo en quien menos se espera. Un intercambio de compañía por conversación que, en ocasiones, forja relaciones tan bellas como chocantes.

Salgamos del entorno familiar y volvamos a otros que compartimos todos. Ídolos que duran lo que resiste su fenómeno viral. Celebridades que no sabes a qué se dedican (a veces eso también ocurre con algunos políticos). Sin memoria. La sociedad en pleno dice y se desdice, pide perdón y resetea, sin diferenciar entre lo fundamental y lo accesorio, olvidando sin vergüenza, sin análisis inteligente.

No es nunca mal momento para recordar, pero el actual resulta especialmente adecuado, que los que nos preceden vivieron y nos enseñaron. También se equivocaron. Se enamoraron y tuvieron descalabros. Aprendieron. Fueron malos y buenos profesionales. No parece razonable que toda esa experiencia se pierda así, sin rubor. Ya está ocurriendo con generaciones no tan mayores en algunos sectores. Hemos pasado de no respetar la memoria a ni siquiera intentar recordar. Mal negocio.